YouTube тестирует экспериментальные функции на платных подписчиках

Видеосервис YouTube тестирует на платных подписчиках сервиса новые функции офлайн-просмотра коротких видео, улучшенный звук и другие нововведения. У пользователей YouTube Premium также появилась возможность тестировать несколько функций одновременно и снизить цену подписки за счет ее объединения с другими сервисами.

Теперь подписчики могут слушать аудио со скоростью 256 кбит/с в клипах с большей глубиной и четкостью. С помощью функции «картинка в картинке» на iOS получится смотреть короткие видео Shorts одновременно с использованием других приложений, а также загружать их для офлайн-просмотра.

В веб-версии теперь получится переходить к самым популярным моментам видео с помощью функций ИИ. Также стоимость подписки YouTube Premium можно снизить, если объединить ее с облачным хранилищем Google One. Экономия составит $2 в месяц.

Евгений Федуненко