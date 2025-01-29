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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 65 лет предпринимателю и меценату Александру Мамуту

Александр Мамут

Александр Мамут

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Александр Мамут

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет главный раввин России Берл Лазар:

— Уважаемый Александр Леонидович! Сердечно поздравляю Вас с 65-летием! День рождения — это «персональный Новый год», когда Б-г дает новые задания и силы для их выполнения. Вы — человек яркий, масштабный, всегда ставите высокие цели и достигаете их. Ваша энергия, работоспособность и стремление помогать людям достойны восхищения. Помощь, которую Вы оказываете своим соплеменникам и единоверцам, вызывает гордость. Желаю Вам крепкого здоровья, новых свершений и удачи во всех делах. Пусть Ваша жизнь будет долгой и наполненной благополучием!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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