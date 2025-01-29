Сегодня исполняется 55 лет певцу, композитору, пианисту, народному артисту России Дмитрию Маликову

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Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Дмитрий Маликов

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Его поздравляет певец, музыкант, композитор, поэт-песенник, заслуженный артист России Валерий Сюткин:

— Дорогой Дмитрий, поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы этот год принес тебе только хорошие новости и чтобы здоровье от них не отвлекало. И чтобы удача сопутствовала, и любовь не покидала твое сердце! Пусть люди, которые тебе не подходят, — к тебе не подходят!!! Твой друг Валерий Сюткин.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»