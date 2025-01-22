Пашинян заявил о попытках властей «не навредить» судимым в Баку армянам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал приоритетным в дипломатической повестке властей вопрос о содержании под стражей в Азербайджане армянских военнопленных и бывших военно-политических руководителей Нагорного Карабаха. Однако, по его словам, к этому вопросу Ереван подходит с учетом принципа «не навреди».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Та информация, которую мы услышали, и те кадры, которые увидели, вызывают, безусловно, озабоченность. Но должен сказать, что к этой ситуации мы подходим в первую очередь с позиции логики и "не навреди". И в нашей дипломатической повестке этот вопрос в приоритете. Мы продолжим наши усилия в этом направлении, чтобы достичь результатов. Повторюсь, здесь наша задача в первую очередь в том, чтобы не навредить»,— сказал Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата армянского парламента, «что власти сделали для возвращения армянских пленных» (цитата по News.am).

17 января в Баку начался судебный процесс над 15 армянами (подавляющее число из них — бывшие чиновники Нагорного Карабаха), задержанными азербайджанскими правоохранительными органами при попытке выехать из непризнанной НКР в Армению в сентябре 2023 года. Отдельно рассматривается дело Рубена Варданяна — в прошлом российского бизнесмена, отказавшегося от гражданства РФ и четыре месяца возглавлявшего правительство республики.

Обвинения предъявлены по более чем 20 статьям УК Азербайджана (включая «насильственный захват власти», «финансирование терроризма», «организацию преступного сообщества»), по некоторым из которых предусмотрено пожизненное лишение свободы. В день начала судебного рассмотрения дел в Ереване прошли акции протеста с требованием к армянскому правительству добиться освобождения сограждан.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Азербайджан уполномочен осудить».

Лусине Баласян