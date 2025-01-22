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Коммерсантъ FM
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Инаугурацию Трампа в США смотрели 24,6 млн телезрителей

24,6 млн американских телезрителей смотрели инаугурацию президента США Дональда Трампа, которая прошла в понедельник, 20 января. Таковы подсчеты исследовательской компании Nielsen, которые основываются на данных об аудитории 15 основных телеканалов США за период с 11:30 до 19:30 по североамериканскому восточному времени (ET) в понедельник. Это минимальное число телезрителей инаугурации с 2013 года — инаугурацию самого Дональда Трампа в 2017-м смотрело 30,6 млн, а Джо Байдена в 2021-м — 33,8 млн.

Фото: Julio Cortez / AP

Фото: Julio Cortez / AP

Снижение количества телезрителей может объясняться в числе прочего тем, что трансляция инаугурации длилась дольше, чем в предыдущие разы,— Nielsen подсчитывает среднюю аудиторию церемонии. Во время инаугурационной речи в течение четверти часа после 12:15 (ET) трансляцию смотрело 34,4 млн телезрителей. Кроме того, вторую инаугурацию президентов в среднем смотрят меньшее число людей, чем первую. В случае с Дональдом Трампом больше всего зрителей во время инаугурации было на канале Fox News (10,3 млн), далее идут ABC (4,7 млн), NBC (4,4 млн), CBS (4,1 млн).

О том, как Дональд Трамп снова стал президентом США после четырехлетнего перерыва — в материале «Ъ» «Трампическая сила».

Яна Рождественская

Фотогалерея

Инаугурация Дональда Трампа

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Вид на Капитолий на рассвете

Вид на Капитолий на рассвете

Фото: Brendan McDermid / Pool photo / AP

Слева направо: вице-президент Джей Ди Вэнс, его жена Уша Вэнс и избранный президент Дональд Трамп в церкви Святого Иоанна

Слева направо: вице-президент Джей Ди Вэнс, его жена Уша Вэнс и избранный президент Дональд Трамп в церкви Святого Иоанна

Фото: Carlos Barria / Reuters

Директор оркестра морской пехоты США Райан Ноулин (справа) в Капитолии

Директор оркестра морской пехоты США Райан Ноулин (справа) в Капитолии

Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP

Хор университетов Небраски и Линкольна выступает в ротонде Капитолия перед инаугурацией

Хор университетов Небраски и Линкольна выступает в ротонде Капитолия перед инаугурацией

Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP

Бывший игрок НХЛ Уэйн Гретцки (слева) и его жена Джанет Джонс

Бывший игрок НХЛ Уэйн Гретцки (слева) и его жена Джанет Джонс

Фото: Kevin Lamarque / Pool Photo / AP

Инаугурация Дональда Трампа, вид с крыши ротонды Капитолия

Инаугурация Дональда Трампа, вид с крыши ротонды Капитолия

Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters

Сотрудники Белого дома наблюдают за торжественной церемонией из окна

Сотрудники Белого дома наблюдают за торжественной церемонией из окна

Фото: Nathan Howard / Reuters

Дональд Трамп и его жена Мелания по пути в церковь Святого Иоанна

Дональд Трамп и его жена Мелания по пути в церковь Святого Иоанна

Фото: Matt Rourke / AP

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл приветствуют избранного президента Дональда Трампа и его жену Меланию на крыльце Белого дома

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл приветствуют избранного президента Дональда Трампа и его жену Меланию на крыльце Белого дома

Фото: AP / Evan Vucci

Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск (в центре) на инаугурации

Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск (в центре) на инаугурации

Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP

Президент Аргентины Хавьер Милей (в центре)

Президент Аргентины Хавьер Милей (в центре)

Фото: SHAWN THEW / POOL / Pool / Reuters

43-й президент США Джордж Буш и его жена Лора

43-й президент США Джордж Буш и его жена Лора

Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP

Дочь Дональда Трампа Иванка

Дочь Дональда Трампа Иванка

Фото: Melina Mara / The Washington Post / Pool / AP

Мелания Трамп на инаугурации своего мужа

Мелания Трамп на инаугурации своего мужа

Фото: Chip Somodevilla / Pool Photo / AP

Дональд Трамп перед вступлением в должность 47-го президента США в ротонде Капитолия

Дональд Трамп перед вступлением в должность 47-го президента США в ротонде Капитолия

Фото: Kenny Holston / pool / Reuters

Справа налево: Дональд Трамп, его жена Мелания, их сын Бэррон и вице-президент США Джей Ди Вэнс

Справа налево: Дональд Трамп, его жена Мелания, их сын Бэррон и вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP

Генеральный директор Apple Тим Кук

Генеральный директор Apple Тим Кук

Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters

Справа налево: основатель Amazon Джефф Безос, его жена Лорен Санчес, владелец Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан

Справа налево: основатель Amazon Джефф Безос, его жена Лорен Санчес, владелец Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан

Фото: Shawn Thew / Pool / Reuters

Слева направо: 44-й президент США Барак Обама, 42-й президент США Билл Клинтон и его жена Хиллари Клинтон

Слева направо: 44-й президент США Барак Обама, 42-й президент США Билл Клинтон и его жена Хиллари Клинтон

Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP

Дональд Трамп принимает присягу в качестве 47-го президента США

Дональд Трамп принимает присягу в качестве 47-го президента США

Фото: AP / Morry Gash, Pool

Гости в ротонде Капитолия на инаугурации Дональда Трампа

Гости в ротонде Капитолия на инаугурации Дональда Трампа

Фото: Fabrizio Bensch / Pool / Reuters

Новый вице-президент США Джей Ди Вэнс (слева) и его жена Уша Вэнс со своими детьми

Новый вице-президент США Джей Ди Вэнс (слева) и его жена Уша Вэнс со своими детьми

Фото: Chip Somodevilla / Pool / Reuters

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Вид на Капитолий на рассвете

Фото: Brendan McDermid / Pool photo / AP

Слева направо: вице-президент Джей Ди Вэнс, его жена Уша Вэнс и избранный президент Дональд Трамп в церкви Святого Иоанна

Фото: Carlos Barria / Reuters

Директор оркестра морской пехоты США Райан Ноулин (справа) в Капитолии

Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP

Хор университетов Небраски и Линкольна выступает в ротонде Капитолия перед инаугурацией

Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP

Бывший игрок НХЛ Уэйн Гретцки (слева) и его жена Джанет Джонс

Фото: Kevin Lamarque / Pool Photo / AP

Инаугурация Дональда Трампа, вид с крыши ротонды Капитолия

Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters

Сотрудники Белого дома наблюдают за торжественной церемонией из окна

Фото: Nathan Howard / Reuters

Дональд Трамп и его жена Мелания по пути в церковь Святого Иоанна

Фото: Matt Rourke / AP

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл приветствуют избранного президента Дональда Трампа и его жену Меланию на крыльце Белого дома

Фото: AP / Evan Vucci

Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск (в центре) на инаугурации

Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP

Президент Аргентины Хавьер Милей (в центре)

Фото: SHAWN THEW / POOL / Pool / Reuters

43-й президент США Джордж Буш и его жена Лора

Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP

Дочь Дональда Трампа Иванка

Фото: Melina Mara / The Washington Post / Pool / AP

Мелания Трамп на инаугурации своего мужа

Фото: Chip Somodevilla / Pool Photo / AP

Дональд Трамп перед вступлением в должность 47-го президента США в ротонде Капитолия

Фото: Kenny Holston / pool / Reuters

Справа налево: Дональд Трамп, его жена Мелания, их сын Бэррон и вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP

Генеральный директор Apple Тим Кук

Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters

Справа налево: основатель Amazon Джефф Безос, его жена Лорен Санчес, владелец Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан

Фото: Shawn Thew / Pool / Reuters

Слева направо: 44-й президент США Барак Обама, 42-й президент США Билл Клинтон и его жена Хиллари Клинтон

Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP

Дональд Трамп принимает присягу в качестве 47-го президента США

Фото: AP / Morry Gash, Pool

Гости в ротонде Капитолия на инаугурации Дональда Трампа

Фото: Fabrizio Bensch / Pool / Reuters

Новый вице-президент США Джей Ди Вэнс (слева) и его жена Уша Вэнс со своими детьми

Фото: Chip Somodevilla / Pool / Reuters

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