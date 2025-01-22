Инаугурацию Трампа в США смотрели 24,6 млн телезрителей

24,6 млн американских телезрителей смотрели инаугурацию президента США Дональда Трампа, которая прошла в понедельник, 20 января. Таковы подсчеты исследовательской компании Nielsen, которые основываются на данных об аудитории 15 основных телеканалов США за период с 11:30 до 19:30 по североамериканскому восточному времени (ET) в понедельник. Это минимальное число телезрителей инаугурации с 2013 года — инаугурацию самого Дональда Трампа в 2017-м смотрело 30,6 млн, а Джо Байдена в 2021-м — 33,8 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julio Cortez / AP Фото: Julio Cortez / AP

Снижение количества телезрителей может объясняться в числе прочего тем, что трансляция инаугурации длилась дольше, чем в предыдущие разы,— Nielsen подсчитывает среднюю аудиторию церемонии. Во время инаугурационной речи в течение четверти часа после 12:15 (ET) трансляцию смотрело 34,4 млн телезрителей. Кроме того, вторую инаугурацию президентов в среднем смотрят меньшее число людей, чем первую. В случае с Дональдом Трампом больше всего зрителей во время инаугурации было на канале Fox News (10,3 млн), далее идут ABC (4,7 млн), NBC (4,4 млн), CBS (4,1 млн).

О том, как Дональд Трамп снова стал президентом США после четырехлетнего перерыва — в материале «Ъ» «Трампическая сила».

Яна Рождественская