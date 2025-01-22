Финансиста соблазнили чужие деньги

В Москве суд арестовал начальника отдела столичного филиала ивановского Национального банка сбережений (НБС) Алексея Гостюхина. Ему инкриминируется особо крупная кража: по версии следствия, банкир забрал из ячейки собственного кредитного учреждения около 180 млн руб., принадлежащих ИП, и попытался улететь в Таиланд. Полицейские перехватили его в аэропорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Гостюхин

Фото: кадр видео @moscowcourts Алексей Гостюхин

Фото: кадр видео @moscowcourts

Таганский суд Москвы по ходатайству следователя УВД по ЦАО отправил в СИЗО на два месяца начальника отдела кредитования малого и среднего бизнеса столичного отделения ивановского НБС 36-летнего Алексея Гостюхина. Ему инкриминируется кража в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Как стало известно «Ъ», в конце декабря в столичную полицию обратилась представитель правления кредитного учреждения, сообщившая, что накануне в отделение банка на Сретенке пришла индивидуальный предприниматель, которая обнаружила, что из арендованной ею ячейки пропали 179,3 млн руб., которые она положила туда за пару недель до описываемых событий.

Было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования сыщикам не составило труда выйти на подозреваемого, поскольку в процессе внутренней проверки, проведенной самими сотрудниками кредитного учреждения, выяснилось, что ключи от арендованной ИП ячейки могли быть только у Алексея Гостюхина.

Как установили сотрудники экономической полиции УВД по ЦАО, деньги подозреваемый выносил частями, выбирая время, когда коллеги не могут его заметить. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Последнюю партию в размере 35 млн руб., по ее словам, фигурант конвертировал в криптовалюту.

Оперативники установили, что Алексей Гостюхин вместе с украденными деньгами намерен улететь в Таиланд и уже приобрел билеты. Полицейские перехватили подозреваемого в аэропорту Шереметьево около восьми часов утра 21 января и задержали его.

В банке отказались комментировать происшествие.

Отметим, что это не первый за последнее время случай крупной кражи из денежного хранилища. Как рассказывал «Ъ», несколько дней назад из банковских ячеек клиентов Многофункционального депозитарного центра в Сочи были похищены «не менее» 20 млн руб. По факту пропажи наличных полиция также возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Ефим Брянцев