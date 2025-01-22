Россия и ОАЭ договорились о налоговой ставке по формуле 10-10-10

Россия и ОАЭ договорились об установлении налоговой ставки в размере 10% на доходы от дивидендов, процентов и роялти. Ее зафиксируют в новом соглашении об избежании двойного налогообложения (СИДН), рассказал «Ведомостям» статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов. Он участвовал в парафировании соглашения.

Следующим этапом станет непосредственное подписание документа, которое может пройти в первой половине 2025 года, рассказал Алексей Сазонов. О предварительном согласовании проекта СИДНа Минфин России сообщил еще 18 января 2025 года. Сами переговоры начались еще в 2022 году, а долгая их продолжительность объясняется позицией Абу-Даби по предложенным Россией условиям: «Когда они (ОАЭ.— ''Ъ'') выразили желание согласиться и подписать соглашение, все начало двигаться»,— сказал господин Сазанов.

Новое соглашение коснется не только госструктур, но и частных организаций и физических лиц. Он нужно, чтобы российская налоговая база не уменьшалась, а приток иностранных инвестиций рос.

Сейчас между Москвой и Абу-Даби действует редакция соглашения от 2011 года, в которой льготы предоставляются лишь госучреждениям, суверенным фондам и организациям с госучастием. Эмираты все еще являются офшорной зоной, входящей в «черный список», составленный Минфином РФ.