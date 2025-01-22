В Челябинске назначен новый вице-мэр

Заместителем главы Челябинска, руководителем аппарата администрации города назначена Ирина Волковинская, ранее возглавлявшая аппарат контрольно-счетной палаты региона. Она приступила к работе 22 января, сообщает пресс-служба мэрии.

Ирина Волковинская начала трудовую деятельность в 2004 году в главном управлении материальных ресурсов Челябинской области. С 2014 работала в главном контрольном управлении региона. В 2017 году стала начальником инспекции по аудиту закупок областной контрольно-счетной палаты. В 2022 году была назначена на должность руководителя аппарата ведомства.

С 2020 года до последнего назначения должность вице-мэра, руководителя аппарата администрации занимал Валерий Смирнов.

Виталина Ярховска