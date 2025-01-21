Изъятая у жителя станицы Староминской тигрица Лаура оказалась метисом

Тигрица Лаура из станицы Староминской Краснодарского края оказалась метисом, на 25% имея бенгальскую кровь, на 75% уссурийскую, сообщает «Кубань Информ». Ранее считалось, что она амурский тигр, занесенный в Красную книгу России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / proc_23 Фото: t.me / proc_23

Накануне суд признал виновным бывшего владельца хищника Валерия Гривенного в причинении вреда животному. Как сказано в судебном акте, в октябре 2024 года сотрудники полиции и Росприроднадзора прибыли к дому Валерия Гривенного после жалоб соседей о содержании тигрицы в сарае. Когда мужчина увидел правоохранителей, он попытался скрыться вместе с животным через огороды.

Полицейские задержали Валерия Гривенного, после чего его арестовали на четыре дня по обвинению в неповиновении сотрудникам МВД. Позже суд признал его виновным в причинении вреда редким видам животных, что привело к штрафу в 2,5 тыс. руб.

Проверка Росприроднадзора показала, что Валерий Гривенный приобрел тигрицу у неизвестных лиц в 2021 году и не имел никаких документов на дикое животное. Тигрицу забрали у владельца и отправили в хоспис для крупных кошек «Дом тигра» в Ленинградской области. Юристы приюта намерены отсудить животное, так как уверены, что жить такому грозному хищнику среди людей нельзя.

Валерий Гривенный утверждает, что животное забрали незаконно,он вместе с адвокатом пытается опротестовать решение суда о конфискации Лауры, а также штраф за нарушение правил содержания диких животных.

Лия Пацан