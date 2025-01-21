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Коммерсантъ FM
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ГД приняла в I чтении запрет на исключительно дистанционное обучение в медвузах

Госдума приняла в первом чтении проект об ужесточении контроля за рынком дополнительного профессионального медобразования. Авторы инициативы предлагают передать полномочия по контролю Минздраву (сейчас ему подведомственны 49 из 127 медицинских вузов). Кроме того, в проекте речь идет о запрете исключительно онлайн-обучения на программах среднего и высшего медицинского и фармацевтического образования.

Проект вносит изменения в закон об образовании и возлагает на Минздрав ответственность за разработку и утверждение типовых дополнительных профессиональных программ. Сейчас Минздрав устанавливает стандарты и требования к подготовке кадров только в подведомственных ему организациях. Запрет на исключительно дистанционное образование, согласно проекту, предлагается наложить на программы среднего и высшего медобразования, а также на дополнительные профессиональные программы, предусматривающие практическую подготовку.

Проект был внесен в Госдуму в июне 2024 года группой депутатов, в числе которых Владислав Даванков («Новые люди»), Бадма Башанкаев («Единая Россия»), Сергей Кабышев («Справедливая Россия — За правду»). Замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова называла целью проекта борьбу с «недобросовестными участниками» рынка образовательных услуг. Бадма Башанкаев говорил, что медицинским образованием «зачастую» занимаются организации, у которых нет необходимой материально-технической базы.

Об инициативе — в материале «Ъ» «Медикам хотят запретить переучиваться дистанционно».

Полина Мотызлевская

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