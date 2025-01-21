Новый сервис Xiaomi позволит запускать игры с Windows на мобильных устройствах

Китайская компания Xiaomi представила эмулятор WinPlay, который позволяет воспроизводить игры с Windows на планшетах с операционной системой Hyper OS, основанной на Android. Приложение позволяет запускать только игры, стандартные приложения Windows не поддерживаются.

В основе WinPlay технология Xiaomi HyperCore, которая создает на планшете виртуальную среду со стабильной работой и высокой производительностью. Воспроизводить игры можно с платформ Steam и GOG, есть поддержка мыши и клавиатуры, а также геймпадов (система оптимизирована для работы с контроллером Xbox и поддерживает тактильную связь). Возможен многопользовательский режим до четырех человек.

WinPlay потребляет 8,3 Вт, а потеря производительности графического процессора составляет 2,9%. Пока что воспроизводить игры можно только на планшете Pad 6S Pro 12.4 под управлением Hyper OS 2 Beta.

Евгений Федуненко