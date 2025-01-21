Суд отклонил иск «Роснефти» к «Транснефти» на 6,1 млрд руб.

Московский Арбитражный суд отклонил иск «Роснефти» (MOEX: ROSN) о взыскании с «Транснефти» 6,1 млрд руб. убытков, которые нефтегазовая компания понесла по проекту строительства второй ветки трубопровода Тихорецк—Туапсе.

Судебное производство началось в июне 2024 года, а спустя два месяца суд по ходатайству истца перешел к закрытому разбирательству. «По информации аппарата судьи, в иске отказано»,— сказали в пресс-службе (цитата по «РИА Новости»).

Отклоненный судом иск был заявлен «Роснефтью» в январе 2024 года как встречный в разбирательстве, начатом по заявлению «Транснефти». Изначально «Транснефть» обратилась в суд для взыскания с «Роснефти» задолженности за прокачку топлива по нефтепроводу Тихорецк—Туапсе-2. В августе прошлого года суд удовлетворил иск и обязал «Роснефть» выплатить 4,8 млрд руб. После этого уже «Роснефть» обратилась в суд.

Суть спора заключалась в том, что для строительства новой ветки нефтепровода Тихорецк—Туапсе заключили соглашение, которое устанавливало тариф на транспортировку сырья. Деньги планировалось направить на финансирование строительства. Строительство было завершено в конце 2014 года, но при заполнении трубы технологической нефтью произошла авария с разгерметизацией. Несмотря на работы по восстановлению поврежденного участка, новая ветка до сих пор не введена в эксплуатацию.

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