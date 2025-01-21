Госдума повысила до 2 млн рублей штрафы за продажу детям вейпов и сигарет

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который ужесточает ответственность за продажу детям табачной и никотинсодержащей продукции, в том числе электронных сигарет. За правонарушение предусмотрен штраф: для юридических лиц — до 2 млн руб., для должностных лиц — до 700 тыс. руб., для граждан — до 300 тыс.

За принятие закона проголосовали все 419 присутствующих на заседании депутатов. Изменения внесены в ст. 14.53 КоАП, регулирующую наказание за нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией. Ранее штрафы по этой статье составляли для граждан от 40 тыс. до 60 тыс. руб., для должностных лиц — от 150 тыс. до 300 тыс. руб., для юрлиц — от 400 тыс. до 600 тыс. руб.

Законопроект был внесен на рассмотрение 28 ноября группой из более чем 80 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В пояснительной записке к проекту необходимость увеличения штрафов объяснялась многочисленными нарушениями законодательства в магазинах с табачной продукцией, а также растущим спросом на вейпы среди подростков. По представленным в документе данным, около 26% подростков в возрасте от 11 до 17 лет пользуются электронными сигаретами, в группе 16–17 лет — 44,7%.

Полина Мотызлевская