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Экс-депутата горсовета Уфы Кирилла Бадикова хотят привлечь к ответственности

Конкурсный управляющий ООО «СУ-2 ОАО "Госстрой"» Ильдар Ахметьянов просит арбитражный суд Башкирии привлечь к субсидиарной ответственности главу «Госстроя» и бывшего депутата уфимского горсовета Кирилла Бадикова, его супругу Татьяну Бадикову (является учредителем СУ-2) и управляющую организацию группы компаний «Госстрой» — ООО «Госстрой-менеджмент». Размер ответственности господин Ахметьянов просит установить после завершения расчетов с кредиторами.

Основной владелец ГК "Госстрой", экс-депутат горсовета Уфы Кирилл Бадиков

Основной владелец ГК "Госстрой", экс-депутат горсовета Уфы Кирилл Бадиков

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Основной владелец ГК "Госстрой", экс-депутат горсовета Уфы Кирилл Бадиков

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

ООО «СУ-2 ОАО "Госстрой"» должно было построить жилой комплекс «Эрмитаж Горсовет» в уфимском микрорайоне Глумилино, однако успело сдать только две секции, остальные три секции достраивала подмосковная группа компаний «Садовое кольцо». В октябре 2022 года СУ-2 признано банкротом.

Как следует из определения арбитражного суда, принятого 5 декабря 2024 года, имущественные требования кредиторов к застройщику составляли около 400 млн руб., однако уменьшены до 51,2 млн руб. за счет передачи квартир участникам долевого строительства и удовлетворения части требований с заложенного имущества.

В предварительном судебном заседании представитель четы Бадиковых просила привлечь к спору соответчиками бывших руководителей СУ-2 Ильдара Мухаметшина, Булата Мифтахова и Екатерину Ермакову, бенефициара ГК «Садовое кольцо» Сергея Колунова, а также ООО «СК «С.Г.П» (входит в «Садовое кольцо», было генподрядчиком строительства ЖК «Эрмитаж Горсовет»).

Судебное заседание по делу назначено на 4 марта.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в отношение Кирилла Бадикова, а также бывшего финансового директора «Госстрой-менеджмента» Павла Степанова и экс-директора ООО «Башнафтатранс» (генподрядчика «Госстроя») Игоря Тюрина в Октябрьском райсуде Уфы рассматривается уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Они обвиняются хищении не менее 1,1 млрд руб. при сделках во время строительства ЖК «Московский».

Идэль Гумеров

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