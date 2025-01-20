Фонд поставили в очередь

Прокуратуре Стерлитамака не удалось взыскать с руководства «Единой торгово-закупочной компании» (ЕТЗК) 321,8 млн руб. ущерба. Сумму надзорное ведомство рассчитало исходя из общего размера компенсаций, выплаченных ППК «Фонд развития территорий» дольщикам ЕТЗК. В декабре 2023 года Стерлитамакский городской суд посчитал требования прокуратуры справедливыми, однако апелляционная, а затем и кассационная инстанция с этим не согласились. Вышестоящие суды указали, что Фонд не может требовать возмещения ущерба в размере перечисленных обманутым дольщиками компенсаций, а может лишь претендовать на выплаты в рамках конкурсного производства. Юристы полагают, что суды законно отказали в иске прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Шестой кассационный суд не нашел причин для отмены апелляционного определения Верховного суда Башкирии по иску о взыскании ущерба с учредителя и сотрудников «Единой торгово-закупочной компании».

ООО «Единая торгово-закупочная компания» было создано в 2010 году в Стерлитамаке. Компания принадлежала Оганнесу Егояну, также руководившему ею с 2010 по 2017 год. В 2017 году ЕТЗК признано банкротом, конкурсное производство до сих пор продолжается. Крупнейший кредитор — Россельхозбанк с суммой задолженности 244 млн руб. Задолженность перед Сбербанком составляет 46,5 млн руб. Оганнес Егоян был признан банкротом в 2017 году.

Заявителем выступила прокуратура Стерлитамака, просившая суд обязать ответчиков — Оганнеса Егояна, возглавлявшую отдел продаж компании Анжелу Егоян (сестра Оганесса Егояна), руководителя юридического отдела Светлану Никитину и главного бухгалтера Оксану Киселеву — компенсировать Фонду развития территорий 321,8 млн руб., выплаченных дольщикам компании.

Ранее судами было установлено, что Оганнес Егоян с компаньонами с 2012 по 2016 год похитил средства дольщиков и кредитные деньги банков, полученные для возведения двух многоквартирных жилых домов в Стерлитамаке. Следствие пришло к выводу, что строить дома компания не собиралась. Как указано в решениях судов, руководство ЕТЗК заключало фиктивные договоры долевого участия, реализуя гражданам квартиры, заложенные под банковские кредиты, и проводя двойные продажи. На момент остановки строительства степень готовности объектов оценивалась в 10% и 18%.

В октябре 2023 года Оганнес Егоян был приговорен к девяти годам колонии общего режима. Его сестра Анжела — к семи годам лишения свободы, главный бухгалтер Оксана Киселева — к восьми годам, руководитель юридического отдела Светлана Никитина — к восьми годам и шести месяцам. Позднее кассационная инстанция частично пересмотрела приговор: Светлане Никитиной — до 6 лет и 11 месяцев, Анжеле Егоян — до 8 лет и 5 месяцев, а Оксане Киселевой — до 7 лет и 11 месяцев.

Полагая, что контролировавшие компанию лица должны возместить ущерб, причиненный Фонду развития территорий, прокуратура Стерлитамака инициировала соответствующий иск. Суд первой инстанции требования удовлетворил, однако Верховный суд Башкирии оснований для этого не усмотрел.

Прокурор направил кассационное представление на определение ВС Башкирии, настаивая, что выплаченные компенсации являются ущербом, причиненным Российской Федерации, однако суд не нашел оснований для пересмотра решения. Шестой кассационный суд вслед за апелляционной инстанцией указал, что Фонд не признавался потерпевшим в рамках уголовного дела.

«ППК „Фонд развития территорий“ потерпевшим по уголовному делу не признавался и не мог быть таковым признан, поскольку на момент совершения преступления не был создан»,— отмечается в постановлении суда.

При этом Фонд может претендовать на возмещение убытков в рамках банкротных процедур, включив их в реестр требований кредиторов. Полученные в процессе конкурсного производства средства должны быть распределены между Фондом и региональным бюджетом пропорционально размеру софинансирования выплат дольщикам.

В прокуратуре Башкирии не ответили на вопрос, намерены ли направить представление на решение суда.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит полагает, что решение кассации «законно и обосновано». «Иск о возмещении якобы причиненного государственному учреждению вреда — это очень распространенная прокурорская ошибка. Ведомство игнорирует очевидный факт, что бюджет учреждения пополняется за счет налогов, которые платят те же самые ответчики по искам прокурора. Удовлетворение такого иска приведет, по сути, к двойному взысканию. Апелляционный и кассационный суд, отказывая в иске, верно указали на то, что Фонд развития территорий не возмещает вред, причиненный преступлением и, в отличие, к примеру, от страховой компании, не приобретает права возмещения ущерба от лиц, виновные действия которых явились основанием для выплаты»,— отметил юрист.

Наталья Балыкова