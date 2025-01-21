Торговцев удаляют от храма

СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» выселяет сувенирные ряды с набережной канала Грибоедова возле храма Спаса-на-Крови. Торговцы должны покинуть территорию к сегодняшнему дню, 21 января, сообщили в комитете по контролю за имуществом (ККИ). Смольный борется с нелегальными развалами в центре города уже два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Изначально ларьки у храма Спаса-на-Крови работали, как сообщили в Смольном, законно. До недавнего времени у региональной общественной организации «Центр поддержки искусств Санкт-Петербурга» был договор аренды с городом для установки культурно-выставочного центра «Вернисаж».

На площадке, как заявлялось в документах, планировали проводить мероприятия, а торговля в рамках контракта не прописывалась. Однако вместо нового культурного пространства возле храма открылись нелегальные развалы, на которых туристы могли приобрести шапки-ушанки, матрешек и плюшевых Чебурашек.

Подобная торговля не устраивала город, из-за чего арендатор неоднократно получал предупреждения. В результате соглашение на аренду из-за систематических нарушений, как сообщили в ККИ, было расторгнуто. Далее от арендатора последовал иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти о восстановлении права аренды. Как следует из картотеки арбитражных дел, иск отклонили, а апелляционную жалобу вернули в марте 2023 года.

После завершения судебных тяжб торговцы должны были покинуть набережную, но не сделали этого. В августе того же года власти Петербурга даже направили уведомление о добровольном освобождении территории, но арендатор продолжал нелегально занимать участок.

Затем комитет по контролю за имуществом вновь проверил, убрали ли с площадки сувенирные лотки, но даже в начале 2025 года они продолжили стоять на месте. Поэтому теперь выселением занялся подведомственный комитету «Центр повышения эффективности использования государственного имущества».

На данный момент его специалисты разместили на торговых точках требования покинуть территорию у храма Спаса-на-Крови не позднее 21 января. При невыполнении условия предпринимателем процедуру проведут принудительно. К тому же в таком случае с арендатора взыщут деньги, потраченные на демонтаж его торгового объекта. В то же время на запрос «Ъ-СПб» о выселении с площадки и расторжении договора аренды «Центр поддержки искусств Санкт-Петербурга» не ответил.

Стефания Барченкова