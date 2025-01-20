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Мэрия Сибая просит минземимущества забрать водопровод в собственность региона

Администрация Сибая обратилась в арбитражный суд Башкирии с просьбой обязать региональное министерство земельных и имущественных отношений принять в государственную собственность 1,7 км водопроводной сети. Также мэрия просит признать незаконным бездействие министерства в виде отказа принять объект в собственность.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Исковое заявление оставлено без движения из-за отсутствия доказательств попытки урегулировать ситуацию в досудебном порядке. В частности, к иску не приложено письмо в министерство с описанием, какие именно права администрации были нарушены бездействием ответчика.

Сети расположены на севере города на улицах Ханова, Давлетшиной, Муртазина и на Дорожном переулке. По данным Росреестра, объект находится в муниципальной собственности. Третьим лицом к разбирательству привлечено ГУП «Сибайводоканал».

Идэль Гумеров

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