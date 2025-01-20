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Коммерсантъ FM
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Китайские врачи недовольны качеством местных дженериков

По данным китайских СМИ, на которых ссылается агентство Bloomberg, местных врачей все чаще беспокоит качество произведенных в Китае аналогов медицинских препаратов с истекшим сроком патентной защиты (дженериков). Как сообщают China Business News и Caixin, медики обратились к властям с призывом рассмотреть этот вопрос на сессии Всекитайского собрания народных представителей. Сообщается, что на этой неделе Национальная администрация по безопасности здравоохранения намерена встретиться в Шанхае с представителями медицинского сообщества для обсуждения проблемы.

Замена иностранных препаратов местными дженериками в больницах стала следствием правительственной программы по сокращению расходов. Среди случаев низкого качества китайских дженериков, в частности, упоминается неспособность эффективно снижать и/или контролировать артериальное давление, либо в случае с анестетиками погружать пациентов в сон, необходимый для проведения оперативного вмешательства. Программа по сокращению расходов была запущена в Китае шесть лет назад. В ее рамках в стране началось производство местных аналогов препаратов от таких компаний, как AstraZeneca, Pfizer и др.

Почему клинических исследований лекарств стало меньше — в материале «Испытанное препаратное решение».

Евгений Хвостик

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