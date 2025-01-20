В Кольцово с 1 марта перестанут принимать международные почтовые посылки

С 1 марта в аэропорту Кольцово будет приостановлена работа места международного почтового обмена (ММПО), сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе «Почты России». Уточняется, что его деятельность будет прекращена как минимум на год в связи с тем, что «в последние несколько лет наблюдается снижение объемов входящей международной почты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кольцово с 1 марта приостановят работу места международного почтового обмена (ММПО)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В Кольцово с 1 марта приостановят работу места международного почтового обмена (ММПО)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как уточнили в пресс-службе «Почты России», после закрытия ММПО в Кольцово доставлять международные посылки на Урал будут через сортировочные центры Казани и Новосибирска. Такая «перестройка» логистических путей, по данным «Почты России», обеспечит «оптимальную загрузку этих объектов и эффективную работу направлений».

«Данное изменение позволит не только сохранить текущий уровень сервиса для клиентов, но и сократить сроки доставки. В дальнейшем, при необходимости Почта возобновит работу ММПО в Екатеринбурге. Сотрудников, ранее задействованных в обработке международных писем и посылок, уже ждут на других логистических объектах Почты»,— добавили в пресс-службе.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что за девять месяцев 2024 года Почта России приняла и обработала 38 тыс. посылок из Китая в Екатеринбург, что на 50% превышает показатель аналогичного периода 2023 года. Количество ввезенных в Екатеринбург в 2024 году посылок из Китая стало рекордным за пять лет.

Анастасия Таначева