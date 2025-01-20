Ynet: освобожденные в Газе заложницы получили «подарки на память» от «Хамаса»

Освобожденные из плена палестинской группировки «Хамас» заложницы получили «подарки на память» от представителей движения, пишет портал Ynet. Трех женщин, которые провели в плену «Хамаса» в секторе Газа 470 дней, освободили накануне, 19 января. Они уже находятся на территории Израиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amir Cohen / Reuters Фото: Amir Cohen / Reuters

По информации портала, три женщины получили бумажные пакеты с символикой боевого крыла «Хамаса», внутри которых были сувениры и открытки с видами Газы. Им также вручили «сертификаты об освобождении» на арабском и иврите. Ynet также опубликовал фото женщин перед отправкой в Израиль, на котором они позируют с полученными подарками.

«Хамас» и Израиль подписали соглашение о прекращении огня 17 января при содействии США и Катара. В рамках договора группировка отпустит из плена 33 человека, Израиль освободит более 1890 палестинских заключенных. Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу вчера в 12:15 мск. По информации представителя армии Израиля Даниэля Хагари, после освобождения трех заложников в секторе Газа остаются еще 94 пленника. Сколько из заложников живы, он не уточнил.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль держит пальцы на спусковом крючке».