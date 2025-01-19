Главные новости за неделю 13-19 января. Ростов-на-Дону и область

Врио губернатора Ростовской области планирует участвовать в выборах главы региона в сентябре текущего года. Юрий Слюсарь является членом высшего совета Всероссийской политической партии «Единая Россия». Рассматривает ли он возможность участия в выборах в качестве самовыдвиженца, пока не уточняется.

На внеочередном заседании городской думы Ростова будет рассмотрен вопрос об отставке главы администрации донской столицы Алексея Логвиненко. Заседание назначено на 28 января 2025 года, в повестке указано «Об отставке по собственному желанию главы администрации Ростова Алексея Логвиненко».

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь 16 января подписал указ, которым освободил министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Юрия Сильвестрова от занимаемой должности с 1 марта. Сейчас министр находится в трудовом отпуске, по окончании которого освободит должность. Обязанности Юрия Сильвестрова возложены на его заместителя Сергея Вифлянцева.

Власти Ростова запретили строительство бизнес-центра на берегу Дона. После вмешательства ростовской прокуратуры Департамент архитектуры города отменил разрешение на строительство офисного центра на углу ул. Береговой и пр. Буденновского в Ростове.

По требованию Ростехнадзора работу угольной шахты «Дальняя» в Ростовской области временно приостановили. Такое решение было принято после выявленных нарушений требований промышленной безопасности при проверке шахты. В частности, они заключались в неправильном креплении горных выработок главного и наклонного ствола. Это создавало угрозу для жизни и здоровья горняков.

В Ростовской области с 1 января в 2,2 раза выросли штрафы за несвоевременную оплату ЖКУ. Рост процентной ставки связан с ростом ключевой ставки. До сих пор пеню начисляли на основе ставки рефинансирования ЦБ, установленной в конце февраля 2022 года — 9,5%. Однако с того времени Банк России неоднократно повышал ее значение, и с ноября 2022 года ставка рефинансирования составляет 21%.

Власти донской столицы в последнем квартале 2024 года выдали разрешение на строительство первых домов в рамках возведения жилого квартала на левом берегу Дона. Разрешение на возведение двух многоэтажек получил «Специализированный застройщик Проект-С-23» (принадлежит ГК «Самолёт»). Здания будут построены на ул. Пойменной и иметь высоту от 18 до 26 этажей. В них расположат почти 1400 квартир.

В донской столице проект сноса дома по адресу ул. Нариманова, 72/3 получил положительное заключение государственной экспертизы. Пятиэтажное здание находится в аварийном состоянии и частично обваливается. Проект работ подготовили индивидуальные предприниматели из Батайска и Ростова по заказу. Он был одобрен 15 января 2025 года.

Футбольный клуб «Ростов» получил разрешение городских властей на строительство новой тренировочной базы на левом берегу Дона. Разрешение действует до конца 2027 года. Базу построят в Кировском районе Ростова на ул. Пойменная, 2а.

Донская столица и Новочеркасск вошли в список городов, в которых проведут Парад Победы в честь 9 мая. Смогут ли зрители присутствовать на мероприятиях лично, пока неизвестно.

По поручению врио губернатора Юрия Слюсаря в Новочеркасске отменили повышение стоимости проезда на маршруте №340 и №325. С 15 января стоимость проезда по маршрутам №340 и №325 снова 40 руб. вместо 50 руб.

Бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, уволенная в 2023 году Высшей квалификационной коллегии судей в связи с обвинением в получении взяток, не смогла добиться восстановления судейского статуса. В этом ей отказал Верховный суд. Таким образом, экс-судья останется без соответствующих льгот, в том числе гарантий неприкосновенности, которые бы могли в определенной степени помочь ей как фигурантке уголовного дела о взяточничестве.

Кассационный суд отказался изменить приговор 62-летней Татьяне Быковской, 16 лет возглавлявшей министерство здравоохранения Ростовской области. В марте прошлого года она была осуждена на четыре года шесть месяцев колонии общего режима за превышение полномочий. По версии следствия, в 2018 году чиновница нарушила закон о конкуренции, создав условия для победы компании «Центр 100 Ростов-на-Дону» в электронных аукционах на переработку и утилизацию медицинских отходов класса Б. В итоге компания получила госконтракты на 85 млн руб.

Бывший директор по экономике и финансам ООО «Десятый подшипниковый завод» (ростовский «ГПЗ-10») Николай Борисов задержан по подозрению в мошенничестве на сотни миллионов рублей. В 2021 году предприятие заключило 70 контрактов с Минобороны на сумму, превышающую 1,5 млрд руб. В СК считают, что Борисов необоснованно завысил стоимость продукции и, прибегнув к подлогу документов, похитил более 800 млн руб.