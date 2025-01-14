Колония вместо пенсии

Кассационный суд отказался изменить приговор 62-летней Татьяне Быковской, 16 лет возглавлявшей министерство здравоохранения Ростовской области. В марте прошлого года она была осуждена на четыре года шесть месяцев колонии общего режима за превышение полномочий. По версии следствия, в 2018 году чиновница нарушила закон о конкуренции, создав условия для победы компании «Центр 100 Ростов-на-Дону» в электронных аукционах на переработку и утилизацию медицинских отходов класса Б. В итоге компания получила госконтракты на 85 млн руб. Татьяна Быковская не признала вину, ее защита обжаловала приговор сначала в апелляционном, затем в кассационном порядке, однако решение первой инстанции оставлено без изменения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре отказал адвокатам экс-главы министерства здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской в удовлетворении жалоб на приговор. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда. Защитник экс-чиновницы Павел Лапшов в разговоре с «Ъ-Ростов» отказался прокомментировать процесс.

Уголовное преследование бывшего министра и ее бывшего заместителя Станислава Беседовского началось в 2019 году и было связано с деятельностью ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону». В январе 2024 года уголовное дело Станислава Беседовского, обвиняемого по иной части статьи о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), было прекращено из-за истечения сроков давности.

Как указано в материалах дела, инвестпроект ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» предусматривал создание в Ростовской области централизованной системы сбора и обезвреживания медицинских отходов классов Б (представляют эпидемиологическую опасность — шприцы, медицинские инструменты и т.п.). Занимавший тогда пост губернатора региона Василий Голубев поручил в 2017 году министру Татьяне Быковской контролировать ход реализации инвестпроекта.

По версии следствия, министр ложно истолковала поручение как необходимость обеспечить победу ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» в торгах для получения госконтрактов, и вместе со своим заместителем стала создавать условия для этого. В частности, они обсуждали с представителями компании содержание конкурсной документации и техническое задание к ней, а также давали своим подчиненным указания о внесении в нее согласованных с руководством «Центр 100 Ростов-на-Дону» изменений, сказано в материалах дела. В итоге в январе 2018 года фирма выиграла четыре аукциона почти на 85 млн руб.

Потерпевшими по делу были признаны ООО «Экоменеджмент» и ООО «Новые технологии Дона», которые вместе с ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» подали заявки на участие в электронном аукционе, но из-за сговора чиновников оказались в заведомо невыгодных условиях и проиграли торги.

Из-за опасений, что в Ростовской области у Татьяны Быковской могут быть связи в госструктурах, дело рассматривал Кущевский районный суд Краснодарского края. В марте прошлого года Татьяна Быковская была приговорена к четырем годам шести месяцам колонии общего режима за превышение полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ). Кроме того, суд запретил экс-чиновнице в течение двух лет после освобождения занимать определенные должности.

Подсудимая не признала вину.

«Я выполняла все свои должностные обязанности в строгом соответствии с регламентом. Своими действиями никакого ущерба ни бюджету Ростовской области, ни бюджету лечебных учреждений не нанесла»,— заявляла экс-министр в суде.

В суде Татьяна Быковская рассказывала, что в течение многих лет утилизация медицинских отходов в Ростовской области была проблемой: медучреждения самостоятельно договаривались с мелкими подрядчиками, у которых зачастую не было возможности проводить утилизацию отходов в соответствии со всеми санитарными нормами, и использованные медицинские инструменты оказывались на свалках твердых бытовых отходов или в лесополосах. По утверждению госпожи Быковской, ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» использовал более современные методы утилизации, и именно поэтому ему было отдано предпочтение в ходе аукционов.

Однако суд посчитал вину Татьяны Быковской доказанной. Апелляционная и кассационная инстанции не нашли повода для изменения наказания. Теперь защитники экс-министра могут обратиться в Верховный суд РФ.

Татьяне Быковской 62 года, она родилась в Калининграде в семье врачей. По образованию врач-гигиенист, доктор медицинских наук. Также получила экономическое и юридическое образование. Трудовую деятельность начала операционной медсестрой больницы скорой медицинской помощи № 2 Ростова-на-Дону. После окончания мединститута работала преподавателем медицинского училища в Новошахтинске, затем врачом-гигиенистом Багаевского центра госсанэпиднадзора. С 1992 года по 2001 год занимала пост заместителя главы администрации Багаевского района Ростовской области. С 2004 года возглавляла министерство здравоохранения Ростовской области. Покинула пост по собственному желанию в связи с выходом на пенсию в конце 2020 года. Имеет государственную награду — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Кристина Федичкина