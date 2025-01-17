Власти Ростова разрешили ГК «Самолёт» построить многоэтажки на левом берегу Дона

Власти донской столицы в последнем квартале 2024 года выдали разрешение на строительство первых домов в рамках возведения жилого квартала на левом берегу Дона. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте администрации Ростова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Разрешение на возведение двух многоэтажек получил «Специализированный застройщик Проект-С-23» (принадлежит ГК «Самолёт»). Здания будут построены на ул. Пойменной и иметь высоту от 18 до 26 этажей. В них расположат почти 1400 квартир. Кроме того, предполагается обустройство автостоянки и объектов обслуживания жилой застройки.

Высотки должны построить в 2028 году.

Как сообщал «Ъ-Ростов», жилой район будет возведен вдоль южного въезда в Ростов, между Восточным шоссе и железной дорогой. Участок строительства растянется от границы с Батайском до Пойменной, напротив гребного канала.

Всего проектом предусмотрено строительство 31 многоквартирного дома. Высота одного из них составит 32 этажа. Также планируется возвести три детских сада, школу, поликлинику и создать многоуровневые паркинги.

Инвестиции оценивались в более чем 100 млрд руб. Полностью реализовать проект планировалось за примерно 18 лет.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Проект-С-23» было зарегистрировано в Ростове в 2023 году. Компания специализируется на деятельности заказчика-застройщика. Генеральным директором указан Виктор Рязанов. Головной структурой предприятия является столичная ПАО ГК «Самолет».

Анастасия Казуков