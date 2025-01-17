В Ростове и Новочеркасске пройдут военные парады 9 мая

Донская столица и Новочеркасск вошли в список городов, в которых проведут Парад Победы в честь 9 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Смогут ли зрители присутствовать на мероприятиях лично, пока неизвестно.

Помимо двух городов Ростовской области, в перечне указаны: Москва, Санкт-Петербург, Смоленск, Волгоград, Тула, Новороссийск, Севастополь, Керчь, Мурманск, Белогорск, Владивосток, Владикавказ, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Каспийск, Новосибирск, Ставрополь, Симферополь, Самара, Североморск, Улан-Удэ, Уссурийск, Хабаровск, Чита и Южно-Сахалинск.

Напомним, в 2024 году военный парад в Ростове состоялся без зрителей. По телевидению можно было посмотреть прямую трансляцию. В Новочеркасске мероприятие было отменено.

Анастасия Казуков