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Аварийный дом на Нариманова в Ростове снесут

В донской столице проект сноса дома по адресу ул. Нариманова, 72/3 получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом опубликована на сайте ГИС ЕГРЗ. Пятиэтажное здание находится в аварийном состоянии и частично обваливается.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проект работ подготовили индивидуальные предприниматели из Батайска и Ростова по заказу. Он был одобрен 15 января 2025 года.

В январе 2024 года часть дома на Нариманова обрушилась. В результате было уничтожено имущество собственников, а также нанимателей жилых помещений. В декабре прошлого года снова произошла аналогичная ЧС — обвалился фасад здания и частично упала крыша.

В августе 2024 года донская прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении экс-главы администрации Ворошиловского района Виктора Бережного из-за обрушения этого дома. Его обвинили по статье о халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ).

Анастасия Казуков

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