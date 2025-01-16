Аварийный дом на Нариманова в Ростове снесут

В донской столице проект сноса дома по адресу ул. Нариманова, 72/3 получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом опубликована на сайте ГИС ЕГРЗ. Пятиэтажное здание находится в аварийном состоянии и частично обваливается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проект работ подготовили индивидуальные предприниматели из Батайска и Ростова по заказу. Он был одобрен 15 января 2025 года.

В январе 2024 года часть дома на Нариманова обрушилась. В результате было уничтожено имущество собственников, а также нанимателей жилых помещений. В декабре прошлого года снова произошла аналогичная ЧС — обвалился фасад здания и частично упала крыша.

В августе 2024 года донская прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении экс-главы администрации Ворошиловского района Виктора Бережного из-за обрушения этого дома. Его обвинили по статье о халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ).

Анастасия Казуков