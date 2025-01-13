Отставка оказалась непочетной

Бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, уволенная в 2023 году Высшей квалификационной коллегии судей в связи с обвинением в получении взяток, не смогла добиться восстановления судейского статуса. В этом ей отказал Верховный суд. Таким образом, экс-судья останется без соответствующих льгот, в том числе гарантий неприкосновенности, которые бы могли в определенной степени помочь ей как фигурантке уголовного дела о взяточничестве.





Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Верховный суд РФ отказал бывшему председателю Ростовского областного суда Елене Золотаревой в передаче ее жалобы на рассмотрение судебной коллегии Верховного суда. Экс-судья Золотарева подавала жалобу на отказ нижестоящих инстанций отменить решение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) о прекращении ее отставки по собственному желанию.

Елена Золотарева ушла в отставку по собственному заявлению с 7 апреля 2023 года. Такая отставка по закону считается почетным уходом с должности с сохранением звания судьи и гарантий личной неприкосновенности.

Однако, спустя полтора месяца Елена Золотарева стала подозреваемой в получении взяток, в связи с чем было возбуждено уголовное дело. После этого ВККС приняла решение о прекращении ее отставки по собственному желанию и лишению судейских полномочий в связи с дисциплинарным проступком.

В августе 2023 года Елена Золотарева обратилась в Верховный суд с иском об отмене решения ВККС, но ей было отказано. После этого экс-судья заявила соответствующее требование в апелляционную инстанцию, но также безуспешно. Однако, Елена Золотарева продолжила добиваться своего в 2024 году, заявив две жалобы на отказ, последняя из которых была отклонена Верховным судом 28 декабря. Информация об этом появилась на сайте суда сегодня. Текст соответствующего решения с мотивировкой пока не опубликован.

Ростовский юрист на условиях анонимности выразил «Ъ-Ростов» мнение, что теперь возможности Елены Золотаревой восстановить статус судьи в отставке практически исчерпаны.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов в разговоре с «Ъ-Ростов» отметил, что отсутствие статуса судьи в отставке лишает судью льгот, в том числе неприкосновенности. «Очевидно, этот вопрос стоит очень остро в ракурсе уголовного преследования. Возврат статуса частично может решить вопрос с уголовным преследованием, но не окончательно и не радикально. Всего лишь усложниться сама процедура преследования, так как судья это спецсубъект уголовного судопроизводства», - сказал Дмитрий Горбунов.

Защита Елены Золотаревой не комментирует вопросы, связанные с ее уголовным преследованием.

Как сообщалось, Елена Золотарева была отправлена

под арест в июле 2023 года. Тогда ее обвинили в получении четырех взяток. Экс-судья свою вину отрицала.

Расследование продолжается до сих пор.

Елене Золотаревой 65 лет, она окончила юрфак Ростовского государственного университета по специальности «Правоведение» и еще в начале 1980-х годов стала работать в прокуратуре, откуда затем и перешла в судебную систему. Ростовский облсуд она возглавила в 2015 году.

Сергей Иванов