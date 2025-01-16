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обновлено 16:15

Ростехнадзор приостановил работу донской угольной шахты «Дальняя»

По требованию Ростехнадзора работу угольной шахты «Дальняя» в Ростовской области временно приостановили. Об этом сообщило Северо-Кавказское управление федеральной службы.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Такое решение было принято после выявленных нарушений требований промышленной безопасности при проверке шахты. В частности, они заключались в неправильном креплении горных выработок главного и наклонного ствола. Это создавало угрозу для жизни и здоровья горняков.

По данному факту Росстехнадзор составил протокол о временном запрете деятельности предприятия. Материалы проверки были переданы в Красносулинский районный суд.

Суд ввел запрет на ведение горных работ и нахождение людей в стволе шахты сроком на 90 суток.

Шахта «Дальняя» работает с 1940-х годов и расположена в Красносулинском районе Ростовской области. Она принадлежит АО «Донской антрацит». Объем ежегодной добычи угля предприятия составляет около 700 тыс.

Анастасия Казуков

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