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По поручению Юрия Слюсаря в Новочеркасске понизили стоимость проезда

По поручению врио губернатора Юрия Слюсаря в Новочеркасске отменили повышение стоимости проезда на маршруте №340 и №325. Об этом сообщает заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алёна Беликова в своем Telegram-канале.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

С 15 января стоимость проезда по маршрутам №340 и №325 снова 40 руб. вместо 50 руб.

«Повышение тарифа объяснялось ростом расходов на топливо, запчасти, индексацию зарплат. Однако, нам удалось выйти на компромисс», — написала Алена Беликова.

Маршруты проходят по территории Новочеркасска и Октябрьского района и являются межмуниципальными. В таком случае перевозчик может самостоятельно регулировать стоимость проезда, основываясь на собственных затратах.

Ева Китаева

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