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Министр строительства Ростовской области отправлен в отставку

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь 16 января подписал указ, которым освободил министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Юрия Сильвестрова от занимаемой должности с 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Сейчас министр находится в трудовом отпуске, по окончании которого освободит должность. Обязанности Юрия Сильвестрова возложены на его заместителя Сергея Вифлянцева.

Ева Китаева

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