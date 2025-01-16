Министр строительства Ростовской области отправлен в отставку

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь 16 января подписал указ, которым освободил министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Юрия Сильвестрова от занимаемой должности с 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Сейчас министр находится в трудовом отпуске, по окончании которого освободит должность. Обязанности Юрия Сильвестрова возложены на его заместителя Сергея Вифлянцева.

Ева Китаева