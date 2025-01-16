ФК «Ростов» разрешили построить новую тренировочную базу
Футбольный клуб «Ростов» получил разрешение городских властей на строительство новой тренировочной базы на левом берегу Дона. Соотвествующий документ опубликован на сайте администрации донской столицы.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Разрешение действует до конца 2027 года. Базу построят в Кировском районе Ростова на ул. Пойменная, 2а.
В рамках проекта установят две трибуны на 1500 и 500 мест, построят корпусы основного молодежного и женского составов клуба, административно-бытовой корпус с гаражом и ряд других объектов. Кроме того, предполагается создание девяти футбольных полей для тренировок.
В 2022 году глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что изначально тренировочную базу планировалось построить в 2026 году. Сумма инвестиций в проект оценивалась 1,7 млрд руб.
Как писал «Ъ-Ростов», министерство имущества Ростовской области планировало выставить на аукцион принадлежащие ему 25,99% акций ФК «Ростов». Решение было утверждено депутатами Заксобрания региона.