ФК «Ростов» разрешили построить новую тренировочную базу

Футбольный клуб «Ростов» получил разрешение городских властей на строительство новой тренировочной базы на левом берегу Дона. Соотвествующий документ опубликован на сайте администрации донской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Разрешение действует до конца 2027 года. Базу построят в Кировском районе Ростова на ул. Пойменная, 2а.

В рамках проекта установят две трибуны на 1500 и 500 мест, построят корпусы основного молодежного и женского составов клуба, административно-бытовой корпус с гаражом и ряд других объектов. Кроме того, предполагается создание девяти футбольных полей для тренировок.

В 2022 году глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что изначально тренировочную базу планировалось построить в 2026 году. Сумма инвестиций в проект оценивалась 1,7 млрд руб.

Как писал «Ъ-Ростов», министерство имущества Ростовской области планировало выставить на аукцион принадлежащие ему 25,99% акций ФК «Ростов». Решение было утверждено депутатами Заксобрания региона.

Анастасия Казуков