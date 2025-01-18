Йоханнес Бё решил завершить карьеру по окончании сезона

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион, объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tobias Schwarz / AFP Фото: Tobias Schwarz / AFP

«Последние шесть сезонов я сочетал спорт с семейной жизнью. Это было потрясающе, но сложно. Теперь я чувствую, что наступило время расставить приоритеты в пользу семьи»,— написал спортсмен. Он добавил, что его последним выступлением будет чемпионат мира в норвежском Холменколлене, который пройдет 20–23 марта

Йоханнесу Бё 31 год. Он начал заниматься биатлоном в 2010 году в возрасте 17 лет. Первый раз выступил на этапе Кубка мира, когда ему было 19 лет. На сегодняшний день является 20-кратным чемпионом мира и пятикратным обладателем Кубка мира. На Олимпийских играх в 2014 году получил бронзу, в 2018 году — золотую и две серебряных медали. Олимпиада-2022 принесла ему еще четыре золота и бронзу.