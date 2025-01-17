Мишустин назначил Александра Германа заместителем руководителя ФТС

Александр Герман назначен заместителем руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС). Указ подписан 17 января премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Александр Герман с 19 ноября 2024 года был советником губернатора Санкт-Петербурга. Нынешний глава ФТС — Валерий Пикалев, который также занимал высокую должность в администрации Северной столицы, был вице-губернатором города. Господин Пикалев был назначен руководителем ФТС в мае 2024 года.

Господин Герман окончил Воронежскую Высшую школу МВД РФ в 1997 году. С ноября 2021 по ноябрь 2024 года он был председателем комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга. Ему 55 лет.

В марте была задержана заместительница руководителя ФТС Елена Ягодкина в рамках расследования уголовного дела о коррупции, сообщили источники «Ъ» в правоохранительных органах.

Подробнее о ситуации в ведомстве — в материале «Ъ» «Борьбу с коррупцией в ФТС победили взятки».