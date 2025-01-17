Банк России зарегистрировал новую платежную систему «Пэйви»

Центробанк добавил в реестр новую платежную систему «Пэйви». Ее оператор — ООО «Пэйви», которое зарегистрировано во Владивостоке.

Основной вид деятельности компании обозначен как «денежное посредничество и другие услуги». Также компания занимается разработкой компьютерного ПО, консультативной деятельностью и работами в области компьютерных технологий, управлением компьютерным оборудованием, а также обработкой данных, следует из данных сервиса «СПАРК-Интерфакс». Учредитель организации — Роман Вирич, ее генеральный директор — Ярослав Настаченко.

Это — первая платежная система, зарегистрированная в 2025 году. В прошлом году Банк России добавил три системы: «one2one», оператор которой — ООО «Фест Лайн», «Омнипэй» от АО «ПейТех» и «Мультитрансфер» оператора ООО НКО «Мурманский расчетный центр».