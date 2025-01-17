Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителям Бугульмы вернули более 4 млн руб. из-за завышенной платы за водоснабжение

В Бугульме гражданам вернули свыше 4 миллионов рублей, уплаченных из-за завышенных тарифов на услуги водоснабжения. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры Татарстана.

Всего в Бугульминскую городскую прокуратуру поступило заявление от 21 человека, утверждающих, что ООО «Бугульма-Водоканал» незаконно доначислило плату за услуги водоснабжения.

Проверка подтвердила наличие нарушений: было выявлено 250 случаев неправомерных начислений. Прокуратура внесла представление руководству компании, потребовав аннулировать счета и вернуть деньги гражданам. После вмешательства прокуратуры абонентам вернули более 4 млн руб., а счета на сумму 2,9 млн руб. были аннулированы.

Влас Северин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...