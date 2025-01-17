Жителям Бугульмы вернули более 4 млн руб. из-за завышенной платы за водоснабжение

В Бугульме гражданам вернули свыше 4 миллионов рублей, уплаченных из-за завышенных тарифов на услуги водоснабжения. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры Татарстана.

Всего в Бугульминскую городскую прокуратуру поступило заявление от 21 человека, утверждающих, что ООО «Бугульма-Водоканал» незаконно доначислило плату за услуги водоснабжения.

Проверка подтвердила наличие нарушений: было выявлено 250 случаев неправомерных начислений. Прокуратура внесла представление руководству компании, потребовав аннулировать счета и вернуть деньги гражданам. После вмешательства прокуратуры абонентам вернули более 4 млн руб., а счета на сумму 2,9 млн руб. были аннулированы.

Влас Северин