Си Цзиньпин и Дональд Трамп обсудили будущее американо-китайских отношений

Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал о деталях телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает «Синьхуа». Как сообщает издание, диалог был инициирован китайским главой государства. Они обсудили американо-китайские отношения после вступления господина Трампа в должность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Си Цзиньпин и Дональд Трамп в 2017 году

Фото: Damir Sagolj / Reuters Си Цзиньпин и Дональд Трамп в 2017 году

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Си Цзиньпин поздравил Дональда Трампа с переизбранием. Он выразил надежду, что отношения между КНР и США получат хорошее начало в ходе нового президентского срока господина Трампа. Си Цзиньпин указал, что оба государства смогут достичь взаимного процветания и будут полезны друг другу, если их отношения будут основываться на двустороннем уважении интересов.

Одной из ключевых тем разговора стало обсуждение ситуации вокруг Тайваня. Си Цзиньпин заявил, что американская сторона должна осторожно отнестись к этому вопросу, так как он касается суверенитета Китая. В свою очередь, господин Трамп заявил, что дорожит отношениями с китайским лидером и ожидает возможности очно встретиться с ним после инаугурации. Дональд Трамп и Си Цзиньпин также договорились создать стратегический канал связи для поддержания регулярных контактов по основным вопросам, представляющим общий интерес для двух стран.

Последний раз господин Трамп и господин Си встречались в 2019 году на саммите G20 в Японии. В ходе президентских выборов в ноябре 2024 года Дональд Трамп заявлял, что сможет наладить «отличные» отношения с Китаем. Си Цзиньпин также приглашен на инаугурацию избранного американского президента 20 января.

Подробнее об отношениях США и КНР — в материале «Ъ» «Приглашениями Америка полнится»