Перечисления ГЖД в бюджет и социальный фонд сократились в 2024 году

Горьковская железная дорога перечислила в консолидированные бюджеты регионов и социальный фонд 19,2 млрд руб. за 2024 год, сообщили в пресс-службе компании.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в 2023 году отчисления составляли более 20 млрд руб.

Налоговые и страховые выплаты в Нижегородской области за 2024 год составили 13,7 млрд руб., увеличившись на 700 млн, в Татарстане — 1,6 млрд руб. (сократились на 400 млн), в Кировской области — 1,3 млрд руб. (сократились на 400 млн).

Во Владимирской области отчисления составили 0,9 млрд руб., в Удмуртии — 0,89 млрд., в Чувашии — 0,36 млрд, в Свердловской области – 272 млн руб., в Башкортостане — 123 млн, в Марий Эл — 53 млн руб.

Галина Шамберина