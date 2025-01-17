«Сны Миядзаки», Filatov & Karas и «Холоп. Великолепный век»

На следующей неделе в Уфе состоятся выступления проекта Filatov & Karas, ансамбля ClassicaPlus в рамках концерта «Сны Миядзаки». На театральных сценах можно будет увидеть спектакли «Буренушка» и «Фатима», а в кинотеатрах — продолжения противостояния полиции и организованной преступности в фильме «Охота на воров 2: Пантера», а также воспитания детей, несмотря на их возраст — «Холоп. Великолепный век».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа Filatov & Karas на церемонии «Премия МУЗ-ТВ»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Группа Filatov & Karas на церемонии «Премия МУЗ-ТВ»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Концерты

22 января в Башгосфилармонии состоится концерт «Сны Миядзаки». Вниманию зрителей представят лучшие музыкальные произведения из анимационных фильмов Хаяо Миядзаки: «Мой сосед Тоторо», «Навсикая из долины ветров», «Принцесса Мононоке», «Мальчик и птица» и многих других. В шоу участвуют ансамбль ClassicaPlus и певица Алиса Тен.

19 января на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета продолжит царить новогоднее настроение. Ведущие артисты и солисты театра и представители «Центра балета и фитнеса Гузель Сулеймановой» представят концерт «Новогоднее путешествие», в ходе которого на языке танца расскажут о праздновании Нового года в разных уголках мира — России, Китае, Испании, Италии и Индии.

22 января музыканты Filatov & Karas выступят в ресторане «Максимилианс». Это популярный продюсерский проект, чьи хиты покоряют чарты России и стран Европы. Среди них — «Остаться с тобой», «Возьми мое сердце», «Чилить» и другие.

23 января в Центре молодежи Башкирского государственного аграрного университета выступит певец из Татарстана Азат Фазлыев. Организаторы обещают вокальные «истории о любви к жизни, ценности времени, дружбе и, конечно же, о любви». Азат Фазлыев — лауреат различных вокальных конкурсов в Татарстане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Спектакли

19 января в Театре драмы имени Мажита Гафури покажут спектакль «Буренушка» по роману Тансулпан Гариповой. Лейтмотив произведения — история семьи Муратовых во времена Октябрьской революции, коллективизации, Великой отечественной войны. Двум членам семьи — Дингезхану и Барсынбики — приходится скрываться, чтобы не навлечь беду на весь свой род. Причина — преступление, совершенное Дингезханом, несогласным с переменами после смены политического режима в стране.

21 января Молодежный театр приглашает детей и их родителей на спектакль «Я считаю до пяти». Трусливый Зайчонок боится Волка, но желает дружить с Белочкой. Как Зайчику стать смелым и отважным и доказать Белочке и всему лесу, что не все Зайцы — трусы? Может, просто стоит досчитать до пяти?

23 января в театре «Нур» покажут спектакль «Фатима». Потеря ребенка, уход любимого человека не смогли сломить главную героиню, Фатиму: все свои чувства она отдает сиротам. «Путь еe был нелегок, непрост, но через эти уроки она сумела обрести зрелость души, ее свободу и высшую веру. Даже горькие лишения и жестокость жизни меркнут перед светом ее души», отмечено в анонсе спектакля. Режиссер — Азат Зиганшин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Джерард Батлер

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Актер Джерард Батлер

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Кино

С 18 по 22 января на экранах уфимских кинотеатров «Синемапарк», «Киномакс», «Синема 5» и «Глобал Синема Меркурий» можно будет посмотреть художественный фильм «Охота на воров 2: Пантера». Начальник элитного подразделения полиции Лос-Анджелеса по прозвищу Большой Ник возвращается на охоту. В этот раз его цель находится в Европе: преступник Донни теперь крутится в коварном и непредсказуемом мире воров и драгоценностей, а также связан со знаменитой мафией «Пантера», с которой планирует грандиозное ограбление крупнейшей в мире алмазной биржи. В главных ролях — Джерард Батлер, О’Ши Джексон, Эвин Ахмад и другие.

22 января – кинопремьера ленты «Холоп. Великолепный век». Мете — избалованный стамбульский мажор, жизнь которого состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения. После очередной выходки терпение отца иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX века Мете попадет в османский XVI век и очнется конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана. В ролях — Керем Бюрсин, Мелис Сезен, Эркан Колчак Кестендиль и другие.