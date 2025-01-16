Второй круг Australian Open
Мужчины. Миомир Кецманович (Сербия)—Хуберт Хуркач (Польша, 18) 6:4, 6:4, 6:2. Лоренцо Музетти (Италия, 16)—Денис Шаповалов (Канада) 7:6 (7:3), 7:6 (8:6), 6:2. Тейлор Фриц (США, 4)—Кристиан Гарин (Чили) 6:2, 6:1, 6:0. Карен Хачанов (Россия, 19)—Габриэль Диалло (Канада) 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, 6:3. Алекс де Минаур (Австралия, 8)—Тристан Бойер (США) 6:2, 6:4, 6:3. Бен Шелтон (США, 21)—Пабло Карреньо Буста (Испания) 6:3, 6:3, 6:7 (4:7), 6:4. Фабиан Марожан (Венгрия)—Фрэнсис Тиафо (США, 17) 6:7 (3:7), 6:4, 3:6, 6:4, 6:1. Лоренцо Сонего (Италия)—Жуан Фонсека (Бразилия) 6:7 (6:8), 6:3, 6:1, 3:6, 6:3. Хольгер Руне (Дания, 13)—Маттео Берреттини (Италия) 7:6 (7:3), 2:6, 6:3, 7:6 (8:6). Янник Синнер (Италия, 1)—Тристан Скулкейт (Австралия) 4:6, 6:4, 6:1, 6:3. Лёрнер Тьен (США)—Даниил Медведев (Россия, 5) 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7).
Женщины. Дарья Касаткина (Россия, 9)—Ван Яфань (Китай) 6:2, 6:0. Унс Джабир (Тунис)—Камила Осорио (Колумбия) 7:5, 6:3. Ига Швёнтек (Польша, 2)—Ребекка Шрамкова (Словакия) 6:0, 6:2. Эмма Наварро (США, 8)—Ван Сиюй (Китай) 6:3, 3:6, 6:4. Елена Рыбакина (Казахстан, 6)—Ива Йович (США) 6:0, 6:3. Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)—Эрика Андреева (Россия) 6:2, 6:3. Элина Свитолина (Украина, 28)—Кэролайн Доулхайд (США) 6:1, 6:4. Вероника Кудерметова (Россия)—Кэти Бултер (Великобритания, 22) 7:6 (7:3), 2:6, 6:2. Мэдисон Кис (США, 19)—Елена Габриэла Русе (Румыния) 7:6 (7:1), 2:6, 7:5. Даниэль Коллинз (США, 10)—Дестани Айява (Австралия) 7:6 (7:4), 4:6, 6:2. Джасмин Паолини (Италия, 4)—Рената Сарасуа (Мексика) 6:2, 6:3. Эмма Радукану (Великобритания)—Аманда Анисимова (США) 6:3, 7:5.