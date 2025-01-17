Авангард, Аленушка, Африка
Самые интересные выставки середины января
Экспозиции, которые могли остаться незамеченными в декабрьской суете, но на которые все еще можно и нужно успеть попасть.
Экспозиция выставки «Эрик Булатов, Олег Васильев. Чудесное путешествие»
Фото: Анна Екомасова
Путевой дневник. Африка
Elohovskiy Gallery, Москва
До 16 февраля
История удивительной автоэкспедиции через Африку 1924–1925 годов глазами ее участника — художника Александра Яковлева, сына создателя первого российского серийного автомобиля.
Это был громкий маркетинговый проект компании Citroёn, который получил название «Черный рейд» и к тому же соединил французские колонии на Африканском континенте единым маршрутом. Шестнадцать участников на восьми вездеходах преодолели 20 тысяч километров по пескам Сахары, саваннам, тропическим лесам и болотам. Во время экспедиции (за девять с лишним месяцев) Яковлев подготовил около трехсот картин и рисунков о природе Африки и жизни племен аборигенов. Итогом его работы стали выставка в Париже и альбом «Зарисовки Африки» 1927 года.
Выставка в Elohovskiy Gallery, созданная при участии Государственного музея искусства народов Востока и Московского музея современного искусства, предлагает совершить путешествие от Алжира до Мадагаскара по следам Александра Яковлева. Здесь можно рассмотреть его путевые дневники и рисунки, а затем оценить работы современных художников России и Африки по мотивам той самой экспедиции.
Эрик Булатов, Олег Васильев
Чудесное путешествие
МАММ, Москва
До 16 февраля
Классики российского и мирового современного искусства выступают в амплуа оформителей детской литературы. За 30 лет (с 1959 по 1989 год) работы в издательстве «Малыш» Булатов и Васильев проиллюстрировали более 100 книг. На выставке можно рассмотреть некоторые из них и еще около 180 оригинальных рисунков к сказкам Шарля Перро, Сельмы Лагерлеф, произведениям Агнии Барто, Генриха Сапгира, Игоря Холина.
По заветам своего учителя, графика Владимира Фаворского, художники не иллюстрировали книгу отдельными картинками, а оформляли ее как целостный художественный объект. «Увидеть, организовать и построить всю книгу от начала до конца» — так Эрик Булатов описывал их творческий метод. Значение имела каждая мелочь. Например, миниатюры на полях вели свою сказочную «закулисную жизнь»: ящерицы и мыши разыгрывали сцены наверху страницы в «Золушке», а на полях «Бабушки Вьюги» прижились гномы, которых вообще нет в тексте сказки.
Создавая книжные иллюстрации, Булатов и Васильев часто цитировали мирискусников, обращались и к экспериментам русского авангарда и даже к анимации Уолта Диснея. Но в основе был их самобытный визуальный язык, основанный на «детском представлении о сказке» — архетипических образах и фантазии.
Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи
Музеи Московского Кремля
До 23 февраля
Выставка, которую нельзя пропустить фанатам детективного жанра. Она предполагает погружение на несколько часов в контекст эпохи дворцовых переворотов. Зритель проследует по остросюжетному маршруту престолонаследия, начиная со вступления на русский престол императрицы Екатерины I в 1725 году и заканчивая гибелью императора Павла I в 1801 году. Интриги, заговоры, убийства — то, с чем не раз пришлось столкнуться на этом пути. Экспозиция начинается в Одностолпной палате Патриаршего дворца и продолжается в выставочном зале Успенской звонницы.
Историю рассказывают 260 экспонатов из коллекции Кремля и 14 музеев, архивов и библиотек Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них реликвии: например, скипетр Петра Великого, не успевшего оставить завещание, и корона Екатерины I, воспользовавшейся этим. Множество подлинных исторических документов: предлагающие ограничить самодержавную власть «кондиции», разорванные Анной Иоанновной; поддельное письмо графа Орлова об убийстве Петра III; поручение Екатерины II наградить заговорщиков за переворот 1762 года и еще много всего.
Драгоценности! Блеск русского двора
Исторический музей, Москва
До 12 мая
Самая роскошная выставка сезона. Шедевры ювелирного искусства, парадные костюмы и платья, аксессуары и портреты представителей русского императорского двора из собрания Государственного Эрмитажа объединили с экспонатами Исторического музея в настоящую феерию аристократического шика.
Здесь — лучшее сохранившееся из драгоценного наследия российской знати XVII — начала XX вв. Коллекция золоченых статуэток и подвеска «Якорь», принадлежавшие Петру I. Золотой туалетный прибор императрицы Анны Иоанновны, который использовался для одевания к венцу царских невест. Веер из слоновой кости княгини Татьяны Юсуповой и подвеска «Клубок змей» императрицы Александры Федоровны.
Фабрика авангарда. Выкройка нового мира
Серпуховский историко-художественный музей,
галерея «Каретный сарай», Серпухов
До 18 мая
Идея выставки — зарифмовать богатую серпуховскую коллекцию русского авангарда с текстильным наследием региона (с XVIII века был крупнейшим центром производства тканей). Чтобы создать мультимедийный рассказ о взаимодействии здесь искусства, ремесел и быта с начала XX века по 1970-е годы, Серпуховский историко-художественный музей объединил усилия с Русским музеем и Еврейским музеем и центром толерантности.
Главные магниты выставки — местные полотна Давида Бурлюка, Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Владимира Фаворского. Екатеринбургский музей изобразительных искусств предоставил в том числе «Женский портрет с зеркалом» кисти Ильи Машкова. Живопись, графика, фотография соседствуют с текстилем, декоративным искусством и народной утварью.
Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения
Русский музей, корпус Бенуа, Санкт-Петербург
До 23 июня
Вслед за Москвой Санкт-Петербург принимает юбилейную ретроспективу главного сказочника русской живописи. Это первая за 30 лет персональная выставка Виктора Васнецова в городе, которая собрала больше 120 его произведений из музеев России. Здесь, конечно, любимые полотна-сказки: «Аленушка», «Иван-царевич на Сером Волке», «Ковер-самолет», «Витязь на распутье» и впервые в Петербурге — «Царевна-лягушка». Эпос, например «Бой скифов со славянами», тоже присутствует. Есть неожиданная графика и живопись позднего периода — портреты, натурные пейзажи и «парижский цикл».