Авангард, Аленушка, Африка

Экспозиции, которые могли остаться незамеченными в декабрьской суете, но на которые все еще можно и нужно успеть попасть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспозиция выставки «Эрик Булатов, Олег Васильев. Чудесное путешествие»

Фото: Анна Екомасова Экспозиция выставки «Эрик Булатов, Олег Васильев. Чудесное путешествие»

Фото: Анна Екомасова

Путевой дневник. Африка

Elohovskiy Gallery, Москва

До 16 февраля

История удивительной автоэкспедиции через Африку 1924–1925 годов глазами ее участника — художника Александра Яковлева, сына создателя первого российского серийного автомобиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экспонаты выставки «Путевой дневник. Африка» Фото: предоставлено Elohovskiy Gallery Экспонат выставки «Путевой дневник. Африка» Фото: предоставлено Elohovskiy Gallery Экспонаты выставки «Путевой дневник. Африка» Фото: предоставлено Elohovskiy Gallery Следующая фотография 1 / 3 Экспонаты выставки «Путевой дневник. Африка» Фото: предоставлено Elohovskiy Gallery Экспонат выставки «Путевой дневник. Африка» Фото: предоставлено Elohovskiy Gallery Экспонаты выставки «Путевой дневник. Африка» Фото: предоставлено Elohovskiy Gallery

Это был громкий маркетинговый проект компании Citroёn, который получил название «Черный рейд» и к тому же соединил французские колонии на Африканском континенте единым маршрутом. Шестнадцать участников на восьми вездеходах преодолели 20 тысяч километров по пескам Сахары, саваннам, тропическим лесам и болотам. Во время экспедиции (за девять с лишним месяцев) Яковлев подготовил около трехсот картин и рисунков о природе Африки и жизни племен аборигенов. Итогом его работы стали выставка в Париже и альбом «Зарисовки Африки» 1927 года.

Выставка в Elohovskiy Gallery, созданная при участии Государственного музея искусства народов Востока и Московского музея современного искусства, предлагает совершить путешествие от Алжира до Мадагаскара по следам Александра Яковлева. Здесь можно рассмотреть его путевые дневники и рисунки, а затем оценить работы современных художников России и Африки по мотивам той самой экспедиции.

Эрик Булатов, Олег Васильев

Чудесное путешествие

МАММ, Москва

До 16 февраля

Классики российского и мирового современного искусства выступают в амплуа оформителей детской литературы. За 30 лет (с 1959 по 1989 год) работы в издательстве «Малыш» Булатов и Васильев проиллюстрировали более 100 книг. На выставке можно рассмотреть некоторые из них и еще около 180 оригинальных рисунков к сказкам Шарля Перро, Сельмы Лагерлеф, произведениям Агнии Барто, Генриха Сапгира, Игоря Холина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Рисунок для книги Шарля Перро «Спящая красавица», 1975. Экспонат выставки «Эрик Булатов, Олег Васильев. Чудесное путешествие» Фото: Предоставлено Эриком Булатовым Рисунок для книги Генриха Сапгира «Новые слова», 1965. Экспонат выставки «Эрик Булатов, Олег Васильев. Чудесное путешествие» Фото: Предоставлено Эриком Булатовым Рисунок для книги Шарля Перро «Кот в сапогах», 1971. Экспонат выставки «Эрик Булатов, Олег Васильев. Чудесное путешествие» Фото: Предоставлено Эриком Булатовым Рисунок для книги Сельмы Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», 1978. Экспонат выставки «Эрик Булатов, Олег Васильев. Чудесное путешествие» Фото: Предоставлено Эриком Булатовым На выставке «Эрик Булатов, Олег Васильев. Чудесное путешествие» Фото: Анна Екомасова Следующая фотография 1 / 5 Рисунок для книги Шарля Перро «Спящая красавица», 1975. Экспонат выставки «Эрик Булатов, Олег Васильев. Чудесное путешествие» Фото: Предоставлено Эриком Булатовым Рисунок для книги Генриха Сапгира «Новые слова», 1965. Экспонат выставки «Эрик Булатов, Олег Васильев. Чудесное путешествие» Фото: Предоставлено Эриком Булатовым Рисунок для книги Шарля Перро «Кот в сапогах», 1971. Экспонат выставки «Эрик Булатов, Олег Васильев. Чудесное путешествие» Фото: Предоставлено Эриком Булатовым Рисунок для книги Сельмы Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», 1978. Экспонат выставки «Эрик Булатов, Олег Васильев. Чудесное путешествие» Фото: Предоставлено Эриком Булатовым На выставке «Эрик Булатов, Олег Васильев. Чудесное путешествие» Фото: Анна Екомасова

По заветам своего учителя, графика Владимира Фаворского, художники не иллюстрировали книгу отдельными картинками, а оформляли ее как целостный художественный объект. «Увидеть, организовать и построить всю книгу от начала до конца» — так Эрик Булатов описывал их творческий метод. Значение имела каждая мелочь. Например, миниатюры на полях вели свою сказочную «закулисную жизнь»: ящерицы и мыши разыгрывали сцены наверху страницы в «Золушке», а на полях «Бабушки Вьюги» прижились гномы, которых вообще нет в тексте сказки.

Создавая книжные иллюстрации, Булатов и Васильев часто цитировали мирискусников, обращались и к экспериментам русского авангарда и даже к анимации Уолта Диснея. Но в основе был их самобытный визуальный язык, основанный на «детском представлении о сказке» — архетипических образах и фантазии.

Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи

Музеи Московского Кремля

До 23 февраля

Выставка, которую нельзя пропустить фанатам детективного жанра. Она предполагает погружение на несколько часов в контекст эпохи дворцовых переворотов. Зритель проследует по остросюжетному маршруту престолонаследия, начиная со вступления на русский престол императрицы Екатерины I в 1725 году и заканчивая гибелью императора Павла I в 1801 году. Интриги, заговоры, убийства — то, с чем не раз пришлось столкнуться на этом пути. Экспозиция начинается в Одностолпной палате Патриаршего дворца и продолжается в выставочном зале Успенской звонницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кубок с крышкой, 1740–1760. Экспонат выставки «Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи» Фото: Музеи Московского Кремля Кафтан и шляпа офицера лейб-гвардии Семеновского полка, принадлежавшие императору Петру II, 1727–1730. Экспонат выставки «Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи» Фото: Музеи Московского Кремля Корона императрицы Екатерины I, 1723. Экспонат выставки «Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи» Фото: Музеи Московского Кремля Знак полковника лейб-гвардии Преображенского полка, принадлежавший императрице Елизавете Петровне, середина XVIII века. Экспонат выставки «Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи» Фото: Музеи Московского Кремля Следующая фотография 1 / 4 Кубок с крышкой, 1740–1760. Экспонат выставки «Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи» Фото: Музеи Московского Кремля Кафтан и шляпа офицера лейб-гвардии Семеновского полка, принадлежавшие императору Петру II, 1727–1730. Экспонат выставки «Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи» Фото: Музеи Московского Кремля Корона императрицы Екатерины I, 1723. Экспонат выставки «Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи» Фото: Музеи Московского Кремля Знак полковника лейб-гвардии Преображенского полка, принадлежавший императрице Елизавете Петровне, середина XVIII века. Экспонат выставки «Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи» Фото: Музеи Московского Кремля

Историю рассказывают 260 экспонатов из коллекции Кремля и 14 музеев, архивов и библиотек Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них реликвии: например, скипетр Петра Великого, не успевшего оставить завещание, и корона Екатерины I, воспользовавшейся этим. Множество подлинных исторических документов: предлагающие ограничить самодержавную власть «кондиции», разорванные Анной Иоанновной; поддельное письмо графа Орлова об убийстве Петра III; поручение Екатерины II наградить заговорщиков за переворот 1762 года и еще много всего.

Драгоценности! Блеск русского двора

Исторический музей, Москва

До 12 мая

Самая роскошная выставка сезона. Шедевры ювелирного искусства, парадные костюмы и платья, аксессуары и портреты представителей русского императорского двора из собрания Государственного Эрмитажа объединили с экспонатами Исторического музея в настоящую феерию аристократического шика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Группа «Точильщик и два алебардиста», первая треть XVIII века. Экспонат выставки «Драгоценности! Блеск русского двора» Фото: Государственный Эрмитаж Портрет З. Н. Юсуповой. Франсуа Фламенг, 1894. Экспонат выставки «Драгоценности! Блеск русского двора» Фото: Государственный Эрмитаж Подставка для флаконов в виде слона, вторая половина XIX века. Экспонат выставки «Драгоценности! Блеск русского двора» Фото: Государственный Эрмитаж Предметы из туалетного прибора императрицы Анны Иоанновны, мастера Иоганн Людвиг Биллер II и Иоганн Якоб Вальд, 1736–1740. Экспонаты выставки «Драгоценности! Блеск русского двора» Фото: Государственный Эрмитаж Следующая фотография 1 / 4 Группа «Точильщик и два алебардиста», первая треть XVIII века. Экспонат выставки «Драгоценности! Блеск русского двора» Фото: Государственный Эрмитаж Портрет З. Н. Юсуповой. Франсуа Фламенг, 1894. Экспонат выставки «Драгоценности! Блеск русского двора» Фото: Государственный Эрмитаж Подставка для флаконов в виде слона, вторая половина XIX века. Экспонат выставки «Драгоценности! Блеск русского двора» Фото: Государственный Эрмитаж Предметы из туалетного прибора императрицы Анны Иоанновны, мастера Иоганн Людвиг Биллер II и Иоганн Якоб Вальд, 1736–1740. Экспонаты выставки «Драгоценности! Блеск русского двора» Фото: Государственный Эрмитаж

Здесь — лучшее сохранившееся из драгоценного наследия российской знати XVII — начала XX вв. Коллекция золоченых статуэток и подвеска «Якорь», принадлежавшие Петру I. Золотой туалетный прибор императрицы Анны Иоанновны, который использовался для одевания к венцу царских невест. Веер из слоновой кости княгини Татьяны Юсуповой и подвеска «Клубок змей» императрицы Александры Федоровны.

Фабрика авангарда. Выкройка нового мира

Серпуховский историко-художественный музей,

галерея «Каретный сарай», Серпухов

До 18 мая

Идея выставки — зарифмовать богатую серпуховскую коллекцию русского авангарда с текстильным наследием региона (с XVIII века был крупнейшим центром производства тканей). Чтобы создать мультимедийный рассказ о взаимодействии здесь искусства, ремесел и быта с начала XX века по 1970-е годы, Серпуховский историко-художественный музей объединил усилия с Русским музеем и Еврейским музеем и центром толерантности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На выставке «Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира» Фото: Алиса Попова Н. С. Гончарова «Бабы с граблями», 1909. Экспонат выставки «Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира» Фото: Серпуховский историко-художественный музей Н. С. Гончарова «Георгины», 1906–1907. Экспонат выставки «Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира» Фото: Серпуховский историко-художественный музей Н. С. Гончарова «Письмо» («Беспредметная композиция»), 1913. Экспонат выставки «Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира» Фото: Серпуховский историко-художественный музей Н. С. Гончарова «Стрижка овец», 1908–1909. Экспонат выставки «Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира» Фото: Серпуховский историко-художественный музей А. С. Левин «Платок на столе», 1920. Экспонат выставки «Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира» Фото: Серпуховский историко-художественный музей И. И. Машков «Бегонии», 1911. Экспонат выставки «Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира» Фото: Серпуховский историко-художественный музей Р. Р. Фальк «Натюрморт», 1910. Экспонат выставки «Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира» Фото: Серпуховский историко-художественный музей Следующая фотография 1 / 8 На выставке «Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира» Фото: Алиса Попова Н. С. Гончарова «Бабы с граблями», 1909. Экспонат выставки «Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира» Фото: Серпуховский историко-художественный музей Н. С. Гончарова «Георгины», 1906–1907. Экспонат выставки «Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира» Фото: Серпуховский историко-художественный музей Н. С. Гончарова «Письмо» («Беспредметная композиция»), 1913. Экспонат выставки «Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира» Фото: Серпуховский историко-художественный музей Н. С. Гончарова «Стрижка овец», 1908–1909. Экспонат выставки «Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира» Фото: Серпуховский историко-художественный музей А. С. Левин «Платок на столе», 1920. Экспонат выставки «Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира» Фото: Серпуховский историко-художественный музей И. И. Машков «Бегонии», 1911. Экспонат выставки «Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира» Фото: Серпуховский историко-художественный музей Р. Р. Фальк «Натюрморт», 1910. Экспонат выставки «Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира» Фото: Серпуховский историко-художественный музей

Главные магниты выставки — местные полотна Давида Бурлюка, Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Владимира Фаворского. Екатеринбургский музей изобразительных искусств предоставил в том числе «Женский портрет с зеркалом» кисти Ильи Машкова. Живопись, графика, фотография соседствуют с текстилем, декоративным искусством и народной утварью.

Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения

Русский музей, корпус Бенуа, Санкт-Петербург

До 23 июня

Вслед за Москвой Санкт-Петербург принимает юбилейную ретроспективу главного сказочника русской живописи. Это первая за 30 лет персональная выставка Виктора Васнецова в городе, которая собрала больше 120 его произведений из музеев России. Здесь, конечно, любимые полотна-сказки: «Аленушка», «Иван-царевич на Сером Волке», «Ковер-самолет», «Витязь на распутье» и впервые в Петербурге — «Царевна-лягушка». Эпос, например «Бой скифов со славянами», тоже присутствует. Есть неожиданная графика и живопись позднего периода — портреты, натурные пейзажи и «парижский цикл».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В. М. Васнецов «Бутыль», 1872. Экспонат выставки «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения» Фото: предоставлено Русским музеем В. М. Васнецов «Акробаты» («На празднике в окрестностях Парижа»), 1876–1877. Экспонат выставки «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения» Фото: предоставлено Русским музеем В. М. Васнецов «Проект фасада Третьяковской галереи», 1904. Экспонат выставки «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения» Фото: предоставлено Русским музеем В. М. Васнецов «Серафины», 1885–1896. Экспонат выставки «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения» Фото: предоставлено Русским музеем В. М. Васнецов «Портрет И. Н. Крамского», 1871. Экспонат выставки «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения» Фото: предоставлено Русским музеем В. М. Васнецов «Отечествие», 1907. Экспонат выставки «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения» Фото: предоставлено Русским музеем В. М. Васнецов «Витязь на распутье», 1872. Экспонат выставки «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения» Фото: предоставлено Русским музеем Следующая фотография 1 / 7 В. М. Васнецов «Бутыль», 1872. Экспонат выставки «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения» Фото: предоставлено Русским музеем В. М. Васнецов «Акробаты» («На празднике в окрестностях Парижа»), 1876–1877. Экспонат выставки «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения» Фото: предоставлено Русским музеем В. М. Васнецов «Проект фасада Третьяковской галереи», 1904. Экспонат выставки «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения» Фото: предоставлено Русским музеем В. М. Васнецов «Серафины», 1885–1896. Экспонат выставки «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения» Фото: предоставлено Русским музеем В. М. Васнецов «Портрет И. Н. Крамского», 1871. Экспонат выставки «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения» Фото: предоставлено Русским музеем В. М. Васнецов «Отечествие», 1907. Экспонат выставки «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения» Фото: предоставлено Русским музеем В. М. Васнецов «Витязь на распутье», 1872. Экспонат выставки «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения» Фото: предоставлено Русским музеем

Текст: Елена Соломенцева