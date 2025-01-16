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Прокуратура изымает у краевого общества «Спартак» базу в Краснодаре

Краевая прокуратура предъявила требование об изъятии в пользу государства у спортивного клуба «Спартак» здания спорткомплекса в центре Краснодара и базу на берегу старого русла Кубани. Об этом пишет «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края принял к рассмотрению иск прокуратуры Кубани к Краснодарской краевой общественной организации «Физкультурно-оздоровительный клуб «Спартак» (ФОСК “Спартак”) об истребовании у него в пользу РФ всей спортивной базы в Краснодаре. На недвижимость «Спартака» наложены аресты.

Имущественный комплекс, который истребует прокуратура, включает в себя три земельных участка общей площадью порядка 3 га, предназначенные для эксплуатации спортивных объектов, в том числе и гребной базы, на берегу старого русла реки Кубань (район ул.ул. Старокубанской и Бургазской), напротив Солнечного острова и 19 объектов недвижимости. К ним относится здание спорткомплекса на Постовой ул. 40 площадью 2,7 тыс. кв.м, на Старокубанской – административное здание, две небольших гостиницы, спортзал, две душевые и сауны, по несколько мастерских, эллингов складов и гаражей.

Иск возник в результате выявления прокуратурой края при осуществлении надзора факта противоправного распоряжения находящимся в федеральной собственности имуществом. Данным имуществом «Спартак» (краевая общественная организация) владеет на основании решения Октябрьского районного суда Краснодара 2002 года, которым он признан правопреемником еще советского ДСО «Спартака» (созданного в 1935 году и просуществовавшего до 1987 года), и еще двух решений Арбитражного суда Кубани 2006 года.

Октябрьский суд тогда рассудил так: в 1987 году «Спартак» слился с другими спортивными обществами («Буревестник», «Труд», «Локомотив», «Водник», «Урожай» и пр.) и прекратил свое существование. А затем в начале 90-х он якобы снова выделился спортобщества профсоюзов (ВДСФО). Поэтому краевой «ФОСК “Спартак”», созданный профсоюзами в 1992 году, суд посчитал правопреемником. В результате в 1993 году ему были переданы объекты недвижимости ранее существовавшего советского ДСО «Спартак».

Однако весной минувшего года крайпрокуратура провела проверку и пришла к выводу, что кубанский ФОСК «Спартак» не может считаться правопреемником советского ДСО «Спартака», и имущество того он получил неправильно. Прокуроры обратились в суд за восстановлением срока на подачу апелляционной жалобы, и им удалось «реанимировать» дело 22-летней давности.

В августе минувшего года Краснодарский краевой суд пересмотрел дело и согласился с позицией надзорного органа. Он отказался считать краевую общественную организацию правопреемником советского «Спартака», объяснив это тем, воссоздание в начале 90-х «Спартака» было не выходом из нового спортобщества профсоюзов со своим имуществом, а созданием новой организации.

Доказательств правопреемства краевого «Спартака» крайсуд не нашел и указал, что создание общественной организации с целью возродить ранее существовавшее общество свидетельствует о цели создания общества, а не о единой материально-технической базе данных обществ.

Партнер юридической компании Ru.Courts Адвокат Алексей Агеев отмечает, что со стороны восстановление срока подачи жалобы в 2024 году на решение 2002 года «выглядит дико». Но, к сожалению, судебный акт, где это решение обосновано, не опубликован. «Мне крайне сложно представить, какие могут быть разумные аргументы для “реанимации” сроков в данном случае. При том что согласно разъяснениям Верховного суда РФ перечень уважительных причин для этого ограничен, и все эти причины связаны с объективными обстоятельствами (чрезвычайные ситуации и происшествия: наводнение, пожары, землетрясение, эпидемия и т.п.). Если прокуратура ссылалась на то, что ее не привлекли к участию в деле, то она должна была обосновать, почему она больше 20 лет не знала о факте правопреемства “Спартака”», – отмечает он.

Данные о юрлицах, о недвижимости публичны, поэтому у прокуратуры и не только у нее были возможности узнать о правопреемстве своевременно, добавляет он.

«С учетом подхода судов в гражданском процесса, дальнейшие перспективы дела для “Спартака” в арбитражных спорах, скорее всего, неутешительны. Требование прокуратуры в деле об истребовании имущества в пользу государства, вероятно, будет удовлетворено», - считает юрист.

С ним согласен и ведущий эксперт юридической компании «Enforce Law Company» Сергей Шевченко, который также считает, что у ответчика имеется мало шансов защититься по-настоящему дела от иска об истребовании имущества. Если бы речь шла о нарушении порядка приватизации, тогда имел бы смысл ссылаться на октябрьское постановление Конституционного суда, которое внесло ясность по вопросу применения сроков исковой давности по деприватизационным искам Генпрокуратуры. Но в данном случае речь идет о нарушении норм корпоративного законодательства о реорганизации юридических лиц и разграничении передаваемой собственности, поясняет он.

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