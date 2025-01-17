Своевременное исполнительское искусство

Премия Эрнста фон Сименса, самая респектабельная мировая награда в области классической музыки, объявила имя лауреата этого года. Приз с прилагающимися к нему €250 тыс. получит знаменитый британско-немецкий дирижер сэр Саймон Рэттл. Официальная церемония награждения пройдет в Мюнхене 17 мая этого года. Комментирует Павел Галяшкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саймон Рэттл, готовящийся встретить 70-летие, почивать на каких бы то ни было лаврах явно не собирается

Фото: EvSMusikstiftung / RuiCamilo Саймон Рэттл, готовящийся встретить 70-летие, почивать на каких бы то ни было лаврах явно не собирается

Фото: EvSMusikstiftung / RuiCamilo

Области культуры, у которых, в отличие от словесности, нет своего профильного «Нобеля», относятся к этой недостаче по-разному. Скажем, изобразительное искусство как жило, так и живет без ежегодной награды мирового звучания (есть, конечно, Премия Тернера, но ее присуждают исключительно британским художникам), и никто по этому поводу не переживает. А вот у архитекторов есть Притцкеровская премия, которую с давних пор принято именовать именно что «архитектурной Нобелевкой». В области классической музыки все сложнее. Есть Grammy с ее классическими номинациями, награда вроде бы и громкая, всемирно-медийная, но все же, во-первых, индустриальная — посвященная звукозаписям и только звукозаписям (а судить нынче о положении дел на академической музыкальной сцене исключительно по дискам не всегда удобно). И есть сразу два почтенных профильных приза — датская премия Леони Соннинг и немецкая (баварская, если точнее) премия Эрнста фон Сименса. Оба не только отмечают состоявшихся исполнителей и композиторов, но и поощряют молодые таланты.

И чаще всего именно премию Сименса называют, по заведенной традиции, «Нобелевкой в области классической музыки». Среди ее лауреатов — прежде всего самые звучные композиторские имена нескольких последних десятилетий: Бенджамин Бриттен и Оливье Мессиан, Дьёрдь Лигети и Карлхайнц Штокхаузен, Лучано Берио и Ганс Вернер Генце — вплоть до здравствующих Гельмута Лахенманна и Джорджа Бенджамина. Именитые инструменталисты: Иегуди Менухин, Альфред Брендель, Анне-Софи Муттер, Пьер-Лоран Эмар. Совсем редко — певцы: в 1980-е премию присуждали Дитриху Фишеру-Дискау и Петеру Шрайеру. Наконец, начиная с Герберта фон Караяна (1977) лауреатами многократно становились дирижеры, хотя число их и уступает количеству композиторов. Кого именно выбрать в том или ином году — автора, исполнителя или и вовсе музыковеда,— решает Баварская академия изящных искусств. Стоит заметить, что при этом музыкантов отечественной школы премия Сименса за полвека своего существования тоже привечала: это и Мстислав Ростропович, и Гидон Кремер, и наконец Марис Янсонс.

Саймон Рэттл в этом блестящем ряду смотрится совершенно естественно. Дирижер-британец, сделавший в свое время колоссальную мировую карьеру и почти двадцать лет (с 1999 по 2018 год) возглавлявший великий и норовистый Берлинский филармонический оркестр, один из крупнейших и знаменитейших музыкантов своего поколения, лауреат всевозможных премий и наград — среди них, например, есть и премия Леони Соннинг, врученная ему еще в 2013 году. Но стоит ли расценивать теперешнее присуждение ему премии Сименса как почетный приз «по совокупности заслуг», положенный исполнителю подобного ранга, чья карьера клонится к закату (19 января дирижер отметит свое 70-летие)? И да, и нет.

Премия фон Сименса вручается, согласно ее регламенту, «за служение музыке и продвижение любви к ней», но это слова общие. Достаточно посмотреть на обширный перечень награжденных композиторов, где преобладают звезды послевоенного авангарда, чтобы убедиться в том, что музыку премия всегда была склонна трактовать как искусство прежде всего актуальное, современное. Рэттл, музыкант большой симфонической традиции, при этом всегда демонстрировал широчайший кругозор, не ограничивавшийся становым романтическим репертуаром. Это и музыка зрелого ХХ века, и современные композиторы — здесь попадание в критерии премии фон Сименса совершенно очевидно.

Однако и этим все не исчерпывается. Это может показаться необычным для столь востребованного симфонического дирижера (хотя прецеденты на самом деле бывали), но Саймон Рэттл много лет сотрудничал, например, со знаменитым британским Оркестром века Просвещения, исполняющим музыку XVIII века в аутентичной манере и на исторических инструментах. И это не мимолетный эксперимент и не перевернутая страница. Сейчас, накануне своего 70-летия, неуемный маэстро, возглавляющий нынче Симфонический оркестр Баварского радио, объявил, что и в этом почтеннейшем и традиционном коллективе создает аутентистское подразделение — и собирается с ним исполнять Баха. Что ж, научно-исследовательская любовь к старине тоже может быть совершенно современной и даже авангардной по духу — недаром один из великих реформаторов исполнительского искусства Николаус Арнонкур тоже оказался в свое время в ряду лауреатов Сименсовской премии.

Павел Галяшкин