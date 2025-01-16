Кандидат в президенты Румынии Джорджеску: НАТО пытается развязать третью мировую

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску считает, что генсек НАТО Марк Рютте хочет при помощи его страны начать третью мировую войну. По мнению господина Джорджеску, альянс «расколот» между избранным президентом США Дональдом Трампом, «который хочет мира», и властями стран Европы, которые выступают за продолжение конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску

Фото: Vadim Ghirda / AP Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску

Фото: Vadim Ghirda / AP

«ЕС — это политическая рука глобалистов, а НАТО — военная рука... Господин Рютте попытался навязать свои правила и развязать третью мировую войну в регионе Украины посредством Румынии»,— сказал политик в подкасте американскому блогеру Алексу Джонсу (цитата по порталу Digi24).

В декабре 2024 года Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов, по итогам которого победил Кэлин Джорджеску. В Румынии его считают пророссийским политиком в том числе из-за критики в адрес НАТО. Сам господин Джорджеску уверяет, что не имеет никакого отношения к России, а власти его страны «подняли тревогу, когда услышали слово мир, потому что им нужна война».

Подробности — в материале «Ъ» «Президент Румынии держится за кресло и за конституцию».