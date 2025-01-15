Три не товарища

Корпоративный спор развивается вокруг здания близ нижегородского Кремля, сдающегося под гостиничный бизнес. Проживающий в Германии соучредитель ООО «Дайден» Игорь Храбковский вышел из бизнеса, и в суде взыскал действительную стоимость своей трети в фирме. Однако двое его бывших партнеров Валерий Мачхелянц и Владислав Юнанов считают, что стоимость этой трети, оцененная экспертом в 30,4 млн рублей, является завышенной. Бизнесмены также решили выйти из состава учредителей, чтобы в суде провести оценку своих долей. Ранее три партнера пытались решить возникшие разногласия путем продажи спорного здания за 87 млн рублей, однако покупателей на него не нашлось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совладельцы здания под Кремлем не могут договориться о цене

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Совладельцы здания под Кремлем не могут договориться о цене

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Волго-Вятского округа во вторник подтвердил законность ранее вынесенного судебного решения, касающегося корпоративного конфликта в ООО «Дайден» — компании было отказано в кассационной жалобе. Это общество владеет зданием на улице Почаинский овраг недалеко от нижегородского Кремля, которое сдается в аренду. Сейчас в нем расположена трехзвездочная гостиница «Домино» на 12 номеров разной категории.

Как следует из решения арбитражного суда Нижегородской области, в марте 2023 года Игорь Храбковский вышел из состава участников ООО «Дайден», и попросил взыскать с компании действительную стоимость 1/3 в ее уставном капитале по состоянию на 2022 год. Назначенные судом эксперты оценили треть доли истца в обществе в 30,4 млн руб.

Ранее компания, учрежденная тремя участниками с равными долями, добровольно выплатила господину Храбковскому за его треть 13 млн руб. и еще 3,8 млн руб. передала ему в виде дивидендов. Учитывая эти суммы, суд довзыскал с ООО «Дайден» еще 13,6 млн руб. задолженности за долю по экспертной оценке, также присудив выплатить бывшему соучредителю 2,2 млн руб. процентов.

В кассационном суде представитель «Дайдена» спросил, чьим налоговым резидентом является Игорь Храбковский, но его адвокат Сергей Штрауб заметил, что истец — «гражданин России». Версию о том, что эксперты при оценке бизнеса «не очистили от НДС» компанию, работающую по упрощенной системе налогообложения, судебная коллегия сочла несостоятельной. Судьи также указали, что ООО «Дайден» должно было самостоятельно пригласить в корпоративное разбирательство двух других соучредителей компании — Валерия Мачхелянца и Владислава Юнанова. Ранее в ходатайстве об их привлечении судом было отказано, а представитель Игоря Храбковского сообщил, что права других участников компании в данном споре никак не затронуты.

Впрочем, соучредители проигравшего спор «Дайдена» так не считают. Как рассказал „Ъ“ Владислав Юнанов, втроем они дружили с 1983 года и взяли Игоря Храбковского в совместный бизнес, чтобы вместе купить старое офисное здание со складами и отремонтировать его.

Однако их компаньон еще в 2012 году со своей семьей эмигрировал в Германию, в Нижний Новгород приезжал редко и в бизнесе практически не участвовал, но дивиденды ему платили наравне с остальными.

«После начала СВО Игорь с женой и детьми окончательно решили осесть в Германии. Года три назад он уговаривал меня с Валерой продать гостиницу. Мы были не против, но за его цену в 87 млн руб. никто ее не купил, объявления о продаже никого не заинтересовали. Мы консультировались с риэлторами — нашему зданию красная цена была не более 60 млн. По-человечески он очень непорядочно с нами поступил, неожиданно выйдя из компании и подав на нее в суд. Он хочет за счет нас, двух уже бывших его друзей, получить больше 31 млн с процентами. Мы были готовы отдать ему его треть, заплатив честные 20 млн за его долю. У нас лишних десяти миллионов рублей, которые он хочет, просто нет и взять эти деньги неоткуда», — рассказал Владислав Юнанов.

Экспертную оценку доли Игоря Храбковского он считает необъективной и завышенной, сообщив, что она примерно совпала с той суммой, которую бывший партнер сначала запросил в суде.

В итоге двое соучредителей решили идти по пути своего бывшего партнера. Они также вышли из участников ООО «Дайден», передав доли сыновьям, чтобы в отдельных процессах оценить свои доли. Судя по судебной картотеке, теперь уже Игорь Храбковский оспаривает их действия. Его комментарии получить не удалось.

Роман Кряжев