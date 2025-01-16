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Коммерсантъ FM
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Промышленность ответит за стандарт

Законопроект о раскрытии условий производства продукции прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении требований к производимой в России продукции — речь идет об обязательной регистрации стандартов организаций и технических условий в Федеральном информационном фонде стандартов. Сейчас компании могут не раскрывать стандарты, так что состав продукции известен только им, а на рынке растут объемы товаров низкого качества, что обостряется сужением у потребителей спектра импортных альтернатив. В Госдуме поддержали собственный проект, но отметили риски: экспертиза стандартов может затянуться из-за вала документации, а выгоды компаний — оказаться несоизмеримыми издержкам, при этом производители из РФ окажутся в худшем положении из-за отсутствия подобных требований к иностранным поставкам.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Госдуме прошел первое чтение проект поправок к закону «О стандартизации», заметно ужесточающий требования к производимой в РФ продукции. Документ вводит обязательную регистрацию стандартов организаций (СТО) и технических условий (ТУ) в Федеральном информационном фонде стандартов, если производитель публично заявляет о соответствии продукции их требованиям. Внесение стандартов в реестр будет возможно только после экспертизы, подтверждающей соответствие продукции требованиям технического регламента или национального стандарта при его наличии. Экспертизу будут проводить технические комитеты и национальные отраслевые организации, исполнителя выберет производитель.

Рынок при обсуждении законопроекта единства не демонстрировал. В конкурентных секторах отмечали, что ужесточение контроля увеличит издержки бизнеса и замедлит импортозамещение, а потребители продукции отраслей с низкой конкуренцией жаловались, что СТО и ТУ позволяют компаниям выпускать некачественную продукцию (см. “Ъ” от 6 марта 2024 года). Поясним, что стандарты организаций и технические условия разрабатываются производителями самостоятельно: в них указаны требования к процессу производства и самой продукции, которые компания может менять без ограничений.

Обязательной проверки, экспертизы и регистрации СТО и ТУ государством или независимыми экспертами сейчас нет. В результате состав продукции знает только производитель, и ее на рынке становится больше, пояснила представлявшая проект депутат Надежда Школкина. По данным разработчиков, доля не соответствующей заявлениям производителей продукции на рынке достигает 60–80%. При этом продукция, выпускаемая по ГОСТу, чаще соответствует требованиям, по СТО и ТУ — чаще нет. Предполагается, что контроль за стандартами организаций решит проблему.

Депутаты вчера оценили собственный проект положительно — контроль качества продукции становится актуальным в условиях превышающего предложение спроса. На низкоконкурентных рынках потребители ограничены в выборе и вынуждены закупать то, что есть в наличии. Ситуация обострилась с уходом иностранных поставщиков. Однако у ужесточения требований также есть риски, признают депутаты. Экспертные организации могут не справиться с валом заявок на экспертизу всей производимой продукции в РФ, что может замедлить темпы выпуска продукции и дополнительно сократить ее ассортимент. По словам члена промышленного комитета Госдумы Алексея Канаева, только в пищевой отрасли в банк данных продукции РФ внесено 70 тыс. техусловий, которые постоянно обновляются, в обработке же речь идет о сотнях тысяч документов.

По словам депутатов, из-за требований провести экспертизу российская продукция может оказаться в неравном положении по сравнению с произведенной в ЕАЭС или ввезенной из других стран. Для борьбы с этим ко второму чтению предлагается распространить изменения и на импорт. При этом переход на новые правила предлагается сделать поэтапным, что минимизирует риски и поможет «обкатать» механизм. Ко второму чтению в проекте предлагают прописать детали — объемы, нормы и сроки, чтобы сделать процесс экспертизы и регистрации прозрачным и не задеть добросовестных производителей.

Анна Королева, Диана Галиева

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