Беспилотники останутся за кадром

Губернатор Петербурга Александр Беглов со второй попытки добился запрета публиковать фото и видео вражеских беспилотников и работы ПВО в городе. Так городские власти надеются сохранить тайну расположения объектов Минобороны. О необходимости запрета публикаций заговорили после нескольких прилетов БПЛА в регионе. Тогда петербуржцы публиковали в сети видео с падающими обломками, по которым специалисты могут определить, откуда его сбивали. Однако в спешке формулировка проекта оказалась слишком размытой, поэтому к концу 2024 года текст доработали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В течение года в городе нельзя будет использовать и беспилотники. Исключением являются их запуски органами власти, предприятиями гособоронзаказа, представителями СМИ и киноиндустрии (по согласованию со Смольным), а также их использование на спортивных мероприятиях при условии, что подниматься они будут не выше чем на 50 метров

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В течение года в городе нельзя будет использовать и беспилотники. Исключением являются их запуски органами власти, предприятиями гособоронзаказа, представителями СМИ и киноиндустрии (по согласованию со Смольным), а также их использование на спортивных мероприятиях при условии, что подниматься они будут не выше чем на 50 метров

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Новую версию запрета на публикацию съемки вражеских атак представили в середине декабря минувшего года. Первоначальный текст за подписью градоначальника был обнародован в апреле, но до финальной стадии не дошел. В Смольном обосновали «Ъ-СПб» это тем, что формулировка допускала слишком широкое толкование того, что попадает под запрет. В нем говорилось, что в Петербурге запрещается распространение любой информации, «способствующей раскрытию мест расположения, временной дислокации, организации несения службы и боевого применения сил Минобороны РФ», а также фото и видео последствий ударов беспилотников.

Тогда ряд СМИ и Telegram-каналов начали перечислять, что может попасть под запрет. Оказалось, что под формулировку подходят даже фотографии рядом с крейсером «Аврора» и с Зимним дворцом, так как там несут службу силы МО РФ.

Спустя восемь месяцев проект постановления обновили. Согласно документу, запрещается публикация и распространение информации в первую очередь о работе ПВО и РЭБ (радиоэлектронной борьбы), так как эти материалы могут раскрыть, где находятся армейские подразделения. Под запрет попали также фото и видео последствий ударов беспилотных летательных аппаратов. Документом запрещено раскрывать информацию о расположении воздушных судов в городе, боевых кораблей инженерно-фортификационных сооружений, используемых ВС РФ или правоохранительными органами. Ограничение не бессрочное: в документе, опубликованном на сайте Смольного, обозначено, что оно продлится с 15 января по 31 декабря 2025 года.

Запрет очевидно не распространяется вооруженные силы РФ, государственные и иные органы власти, в том числе правоохранительные. Юрист в сфере публичного права Артем Клыга предполагает, что вторую версию документа не публиковали более полугода, так как тексту нужно было пройти согласование в Минобороны и МВД РФ.

В тексте того же постановления сказано, что в течение года в городе нельзя будет использовать беспилотники. Исключением являются их запуски органами власти, предприятиями гособоронзаказа, представителями СМИ и киноиндустрии (по согласованию со Смольным), а также их использование на спортивных мероприятиях при условии, что подниматься они будут не выше чем на 50 метров.

В самом постановлении ответственность за нарушение не прописана. В то же время в апреле 2024-го ЗакС сразу в трех чтениях согласовал штрафы за неисполнение приказов губернатора, принятых в рамках режима базовой готовности (действует в Петербурге с 19 октября 2022 года).

Проект встретил критику лишь от троих депутатов. Он предполагает штрафы от 4 до 5 тыс. рублей для физических лиц, от 30 до 50 тыс. рублей для должностных и от 200 до 500 тыс. рублей для юрлиц. 30 октября документ был одобрен парламентом города. К числу решений, за невыполнение которых предусмотрены штрафы, относится и обсуждаемый запрет на публикацию фото и видео вражеских атак.

Ранее аналогичный запрет ввели в Ленинградской и Курской областях. В комитете Ленобласти по законности «Ъ-СПб» рассказали, что за время действия запрета нарушений не было. Курские власти также официально не сообщали о назначении штрафов за подобное.

Весной 2024-го в Госдуме анонсировали, что в осеннюю сессию они могут рассмотреть законопроект сенаторов о запрете постить видео прилетов и работы ПВО на федеральном уровне. В Совфеде предлагали назначать за это административную ответственность, а за повторное нарушение лишать свободы сроком до трех лет. Однако от инициативы нижняя палата парламента отказалась. Как сообщал «Ъ», источник в администрации президента пояснил, что подобным запретом не получится обеспечить права военкоров и соблюсти «баланс между защитой информации и ее свободой».

Полина Пучкова