Собянин: в новогодние праздники Москву посетили 7 млн туристов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в период с 29 декабря 2024 года по 8 января в Москве побывало 7 млн туристов. Он уточнил, что это в полтора раза больше чем в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Такой массовый приток гостей в город обеспечивает высокую заполняемость гостиниц, ресторанов и культурных учреждений, создавая значительную добавленную стоимость для столичной экономики»,— написал господин Собянин в своем Telegram-канале. Он добавил, что средняя загруженность гостиниц категорий трех и четырех звезд в праздничные дни составила от 90% и выше.

По словам мэра, высокий туристический поток принес Москве 136,8 млрд руб., а вклад в городской бюджет составил 18,7 млрд руб. Эти суммы на 50% превышают доход столицы от притока гостей в аналогичный период прошлого года.

Ключевым фактором развития туризма стал проект «Зима в Москве», который включает в себя 8,5 тыс. мероприятий: фестивали «Путешествие в Рождество», «Московское чаепитие», мастер-классы, концерты и так далее. В Москву приезжали не только российские туристы, но и гости из Китая, Казахстана, стран Ближнего Востока и других государств. Отмечается, что проект укрепляет статус столицы как международного туристического центра.

Подробнее о развитии туризма в столице — в материале «Ъ» «Праздник столичествует».