Чемпионат Англии
21-й тур. «Челси»—«Борнмут» 2:2 (Палмер, 13; Джеймс, 90+5 — Клюйверт, 50; Семеньо, 68). «Брентфорд»—«Манчестер Сити» 2:2 (Висса, 82; Нёргор, 90+2 — Фоден, 66, 78). «Ноттингем Форест»—«Ливерпуль» 1:1 (Вуд, 8 — Жота, 66).
Положение команд. 1. «Ливерпуль» — 47 очков (после 20 матчей). 2. «Ноттингем Форест» — 41. 3. «Арсенал» — 40 (20). 4. «Челси» — 37. 5. «Ньюкасл» — 35 (20). 6. «Манчестер Сити» — 35.
Матчи «Ньюкасл»—«Вулверхемптон», «Арсенал»—«Тоттенхем» завершились после подписания номера в печать.