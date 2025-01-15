В 2025 году в Башкирии выберут депутатов двух городских советов

В единый день голосования 14 сентября 2025 года должны пройти выборы депутатов городских советов Белорецка и Бирска, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии Башкирии. В каждом из городов должны быть избраны 20 депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Прошлые выборы местных депутатов в этих городах прошли в 2021 году. В горсовет Белорецка попали 15 кандидатов от «Единой России», два самовыдвиженца, по одному представителю КПРФ и ЛДПР. В Бирске «Единая Россия» получила 10 мандатов, пять мест достались кандидатам от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». ЛДПР, КПРФ и «Партия роста» получили по одному мандату, двое депутатов были самовыдвиженцами.

Кроме Белорецка и Бирска, 14 сентября избирательные кампании должны пройти в Юматовском сельсовете Уфимского района (будут избираться 10 депутатов сельсовета). Также пройдут дополнительные выборы в 65 сельских поселениях и в восьми городах.

На 6 апреля запланированы дополнительные выборы четырех депутатов Маканского сельсовета Хайбуллинского района.

Идэль Гумеров