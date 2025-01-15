Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В 2025 году в Башкирии выберут депутатов двух городских советов

В единый день голосования 14 сентября 2025 года должны пройти выборы депутатов городских советов Белорецка и Бирска, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии Башкирии. В каждом из городов должны быть избраны 20 депутатов.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Прошлые выборы местных депутатов в этих городах прошли в 2021 году. В горсовет Белорецка попали 15 кандидатов от «Единой России», два самовыдвиженца, по одному представителю КПРФ и ЛДПР. В Бирске «Единая Россия» получила 10 мандатов, пять мест достались кандидатам от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». ЛДПР, КПРФ и «Партия роста» получили по одному мандату, двое депутатов были самовыдвиженцами.

Кроме Белорецка и Бирска, 14 сентября избирательные кампании должны пройти в Юматовском сельсовете Уфимского района (будут избираться 10 депутатов сельсовета). Также пройдут дополнительные выборы в 65 сельских поселениях и в восьми городах.

На 6 апреля запланированы дополнительные выборы четырех депутатов Маканского сельсовета Хайбуллинского района.

Идэль Гумеров

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...