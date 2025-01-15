3,3 процента составил в декабре годовой прирост индекса цен производителей (PPI) в США, сообщило Минтруда страны. Рост цен ускорился: в ноябре он оценивался в 3%. Базовый индикатор (Core PPI, без учета продовольствия и энергоносителей) также вырос — на 3,5% после 3,4% в ноябре. Промышленная инфляция ускоряется уже несколько месяцев, в том числе вследствие смягчения ФРС денежно-кредитной политики. Данные об индексе потребительских цен будут опубликованы 15 января и, по прогнозам, также продемонстрируют дальнейший рост. В связи с динамикой инфляции, а также сильным рынком труда снижения ставки по итогам январского заседания регулятора не ожидается.

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