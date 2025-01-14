США запретили импорт 37 компаниям КНР, использующим принудительный труд уйгуров

Сегодня, 14 января, Министерство национальной безопасности США (DHS) объявило о включении 37 китайских компаний в список предприятий, использующих, по мнению США, принудительный труд уйгуров. В 2021 году в США был принят закон о запрете использовать продукцию, произведенную с применением принудительного труда уйгуров (Uyghur Forced Labor Prevention Act, UFLPA).

По мнению ряда правозащитных организаций, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) центральные власти КНР подвергают преследованиям представителей местного населения, которое преимущественно исповедует ислам. С тех пор власти США ведут список китайских компаний, которые, по их мнению, используют принудительный труд в СУАР, и запрещают импорт продукции этих предприятий в США.

Cегодня, 14 января, в список, в частности, попали один из крупнейших китайских производителей текстиля — компания Huafu Fashion, а также 25 ее подразделений. Упомянуты и крупные производители солнечных панелей, в том числе Donghai JA Solar и Jiangsu Meike Solar. Кроме того, в список вошли несколько производителей аккумуляторных батарей и горнодобывающих компаний. С учетом сегодняшнего заявления DHS общее число китайских компаний, подпадающих под действие закона UFLPA, достигло 144.

Евгений Хвостик